確診大廈食肆｜增7間餐廳上榜　近月共3患者曾到尖沙咀海運大廈

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-08 00:35

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（7日）公布，新增8宗確診個案，其中2宗為無源頭個案，分別居於屯門友愛邨愛暉樓第3座、屯門山景邨景富樓（高座）。今日亦新增7間食肆上榜，主要分佈於屯門及中環，包括屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家、愛定商場H.A.N.D.S的經典廚房、彩晶軒、綠茵餐廳；中環的萬邦行大家樂、萬年大廈大快活、士丹利街廿一堂。不過，《HK01》記者今午到現場視察時，發現彩晶軒則已於上月24日結束營業。 在中環會德豐大廈14樓工作的中年患者，也報稱4月3日到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，根據衞生防護中心資料，近月共有3人曾到海運大廈，另兩人分別屬名潮食館及URSUS Fitness群組。

71歲確診老婦光顧愛定商場3間食肆

衞生署今日公布確診的2名無源頭患者，其中1名為71歲老婦（編號︰11535），居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，於4月3日出現病徵。患者有時會到友愛街市買餸，並曾到區內多間餐廳用饍。

患者於4月3日曾到屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家、4月4日曾到屯門愛定商場H.A.N.D.S的經典廚房。而今日的疫情記者會亦公布指，患者並曾到愛定商場H.A.N.D.S的彩晶軒、綠茵餐廳，但沒有公布到訪日期。而《HK01》記者今午到現場視察時，發現彩晶軒則已於上月24日結束營業。

中年患者曾到海運大廈、旺角信和、屯門錦薈坊

另一名患者為41歲男士（編號︰11538），居於屯門山景邨景富樓（高座），於3月29日開始咳嗽。患者在中環會德豐大廈14樓一間公司工作，最後上班日期為4月1日。該大廈14樓為協和集團辦公室，下午5時許已空無一人。

患者亦在復活節假期期間，曾到訪3間商場，他於4月3日到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，同日又到旺角信和中心買遊戲；4月4日亦曾到過屯門錦薈坊。

而患者於中環上班時，亦於3月29日到中環萬邦行大家樂、4月1日到中環萬年大廈大快活午膳。據疫情記者會公布的消息指，他亦於3月26日潛伏期期間，與一名同事到中環士丹利街廿一堂用饍。

海運大廈近月累計有3名患者曾到訪。（資料圖片）

名潮食館、URSUS Fitness群組患者曾到海運大廈

值得注意的是，海運大廈於近月亦有2名患者曾到訪，分別為44歲男患者（編號︰11001 )，是K11 MUSEA名潮食館/海饌-海鮮牛扒餐廳(銅鑼灣)群組個案，居於馬灣珀麗灣26座，於2月25日曾到海運大廈，並於同月28日確診。另一名為38歲女患者（編號︰11207），為URSUS Fitness群組個案，居於馬灣珀麗灣20座，於3月9日曾到海運大廈，並於同月12日確診。

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初步確診患者亦住友愛邨愛暉樓第3座

此外，衞生防護中心今日亦指，初步確診個案中，亦有1名70歲女士，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，與今日確診的71歲女患者所住的單位相隔一層。不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者平日足不出戶，所住單位不相連，並使用不同電梯，因此現時的調查方向改為附近街市商場。

而翻查資料，屯門友愛邨愛暉樓第3座，對上一次有住戶確診的日期為2月2日（編號︰10507）。

▼4月7日更新患者住所及行蹤▼

屯門山景邨及友愛邨兩大廈納強制檢測

食物及衞生局晚上公布，友愛邨愛暉樓（第3座）及山景邨景富樓高座列強制檢測，任何在3月25日至4月7日期間，曾身處該兩幢大廈超過兩小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周五（9日）或之前接受檢測。若於4月5日至4月7日期間已進行檢測，將視為已遵從強制檢測公告。

而政府將一連兩日（8日及9日）在兩個地點增設流動採樣站，包括屯門山景邨景富樓對出有蓋操場、屯門友愛邨愛暉樓（第3座）地下對出空地，服務時間為上午10時至晚上8時，為該區須接受強制檢測的居民及工作人員，提供檢測服務。

▼流動採樣站名單▼

至於輸入個案方面，分別有1名從埃及抵港（編號︰15133）、2名從巴基斯坦抵港的患者（編號︰11536、11537），居於尖沙咀君怡酒店；另有1名從菲律賓抵港的患者（編號︰11539），居於西營盤華麗都會酒店。