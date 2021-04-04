確診大廈食肆｜單日增7宗輸入確診個案　3人住北角華美達盛景酒店

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-04 22:58

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生防護中心今日（4日）公布新增7宗個案，當中並無本地個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。而7宗輸入個案，有5宗帶N501Y變種病毒，其中3人居於北角華美達盛景酒店，而餘下2人居於西營盤華美達海景酒店，及東涌世茂福朋喜來登酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。

▼清明節拜山人潮▼

5宗帶N501Y變種病毒的患者均來自印度

衞生防護中心今日公布，錄得7宗輸入個案，其中5宗帶有N501Y變種病毒，均來自印度，並無病徵，於3月22日坐AI310航班抵港。患者分別為34歲男子（編號：11505），抵港後居於東涌世茂福朋喜來登酒店。至於37歲男子（編號：11506）、4歲女童（編號：11507）、35歲女子（編號：11508），抵港後住在北角華美達盛景酒店。亦有一名46歲女子（編號：11509），居於西營盤華美達海景酒店。截至今日，本港累計有164宗N501Y變種病毒輸港。

5宗帶有N501Y變種病毒，均來自印度、並無病徵，其中3人抵港後居於北角華美達盛景酒店。（資料圖片）

▼4月4日患者住所及行蹤▼

至於餘下兩名並非N501Y變種病毒患者，她們並無病徵，分別為48歲女子（編號：11503），從菲律賓抵港；另一名為44歲女子（編號：11504），從印尼抵港。而名單上並沒有二人的住址或所住酒店。

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼