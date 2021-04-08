阿斯利康疫苗│增腦血栓風險　許樹昌崔俊明建議政府改購美國強生

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 11:19

本港打算購入的牛津大學及阿斯利康共同研發的疫苗，被歐洲藥品管理局確立與腦部血栓個案有關。政府專家許樹昌及藥劑師學會會長崔俊明分別建議政府棄買或減買阿斯利康疫苗，轉投只接種一劑的美國強生疫苗，又指該疫苗對南非變種病毒的保護率高達50%。

崔俊明懷疑與疫苗激活抗體 令血小板出現栓塞

歐洲藥品管理局日前表示，接種者腦部有血栓屬阿斯利康疫苗非常罕見的副作用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在香港電台節目《千禧年代》稱，當局評估腦靜脈竇血栓跟接種者血小板水平低相關，懷疑與疫苗激活抗體，令血小板出現栓塞，血小板小平亦降低。他指出，未有新冠疫苗前，歐洲每年每100萬人有2至3人出現腦靜脈竇血栓，但現時德國數據每100萬人升至10宗，明顯地升高，因為歐洲藥品管理局認為要將警告提示加入說明書。

腦靜脈竇血栓集中年輕女性 估計與當地女士多服用避孕藥有關

他提到接種者腦靜脈竇血栓個案集中在歐洲年輕女性，估計當地女士多服用避孕藥有關，因為該藥本身都可能會引致血栓。崔俊明指出，港府早前已跟阿斯利康簽署協議，可能必須購買一定數量的疫苗，建議政府大減數量，由750萬劑減一半避免浪費，「香港市民（負面報道）敏感啲，對呢啲副作用都未必想接種」，認為政府不應只依賴現有的科興及復必泰疫苗，舉例早前復必泰疫苗有包裝問題，只能依賴科興疫苗，對香港疫苗接種計劃有風險。

倡政府購強生疫苗

崔俊明建議政府購入只需要接種一劑的美國強生疫苗，因為該疫苗對南非變種病毒的臨床數據成效高，反而復必泰只有實驗室數據，未有實際的臨床數字。強生疫苗跟阿斯利康一樣都是使用腺病毒載體技術，崔俊明稱強生疫苗的腺病毒取自人體，阿斯利康來自非洲黑猩猩，可能當中會有分別，亦未聽聞強生疫苗增加腦靜脈竇血栓風險。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目稱，腦靜脈竇血栓個案跟阿斯利康疫苗有關已經無爭議，即使是罕見的副作用都會令人卻步，而該疫苗對南非變種病毒又只有一成保護率，絕非最佳選擇，個人不建議政府購入，認為政府亦可以考慮強生疫苗，好處是只須接種一劑，對南非變種病毒的保護率又至少50%。

世界衞生組織已通過批准使用強生疫苗，該疫苗亦獲37個國地引入，包括美國、加拿大、德國、西班牙及泰國等。