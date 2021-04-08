阿斯利康疫苗｜英國建議30歲以下人士接種其他疫苗

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-08 00:16

英國藥品與保健品監管局表示，接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗和出現血栓的關聯愈來愈強烈。英國疫苗接種與免疫聯合委員會4月7日建議30歲以下人士接種其他疫苗。

英國藥品與保健品監管局發現，截至3月底，英國共有79宗接種疫苗後出現罕見血栓通報，其中19人死亡。出現血栓的案例有三分二為女性，死者的年齡介乎18歲至79歲。當局表示，雖然未能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯愈來愈強烈。

藥品與保健品監管局行政總監雷恩（June Raine）指出，出現副作用的狀況極為罕見，接種疫苗對絕大多數人而言依舊是利大於弊。不過她表示，由於年輕人染疫風險較低，因此打疫苗時，可以採取較為平衡的做法。

疫苗接種與免疫聯合委員會隨後表示，建議有選擇的情況下，18至29歲年輕人可以改打其他藥廠的疫苗。

圖為2021年4月6日，英國首相約翰遜參觀阿斯利康製藥公司的設施。（美聯社）

藥品與保健品監管局表示，已經施打第一劑阿斯利康疫苗的人應該接種第二劑，只有出現血栓情形的人不應該繼續接種。本身有血液疾病和可能有血栓風險的人打疫苗前應該與醫生商討。