涉拋藏汽油彈袋落城門河　健身教練管有攻擊性武器罪成　還柙候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-08 19:28

前年11月有網民發起「七區行街」抗議警暴，各區發生衝突，有警員發現一名男子當天在沙田將袋子掉進城門河，他遭截查時推警員胸口和以頭撞其前額。該袋飄浮至獅子橋被撈起，發現內藏6個汽油彈。他否認襲警和管有攻擊性武器罪受審，今（8日）在西九龍裁判法院被裁定兩罪成立，裁判官指，汽油彈殺傷力嚴重，甚至可以殺人，不會給予被告假希望，認為判監為恰當刑罰，待索取背景報告後於4月28日判刑。

被告林頒法（23歲）報稱游泳及健身教練，他涉於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員17185，以及攜有6個汽油彈。

裁判官信納警員作供

控方案情指，警員17185陳嘉銘見被告在橋上將一個黑色正方形繫帶的袋子拋落城門河，認為有可疑，遂上前截停被告，但被告雙手大力推警員的胸口後欲逃去。警員隨即抱着被告，被告仍然掙扎，並用頭撞傷警員的前額。警員最終在同僚協助下，制服被告。警員目睹袋子在河上飄浮，並以電筒照射追蹤它至水警將其撈起，發現內有6個汽油彈。

辯方早前指警員證人供詞有出入，質疑其可信性，惟裁判官香淑嫻信納他們供詞，認為是作供清晰簡單。對於辯方質疑警員17185並無看見被告將袋子拋進河中，裁判官相信橋上有足夠燈光照明，當時他和被告距離只有30米，而且被告動作呈拋物線，為不尋常和明顯，可讓其看見經過。

裁判官明言判監是恰當刑罰 刑期亦不會短

裁判官稱，警員以電筒一直照飄浮物，其照射範圍達1千至2千米，深色袋子有反光白條，和水警打撈的袋子吻合，她相信當時河中不多於一件類似物品，而白條可能是水面光線反射。她不認為被告拋下的是另一浮於河中的風衣，指被告知道自己犯法，可被逮捕，故推開警員。她裁定控方於毫無合理疑點下證明被告管有藏有汽油彈的袋子，以及襲擊警員。

辯方呈上4封由其媽媽、教會牧師和老師所寫的求情信，指被告為人善良孝順，熱心在教會事奉，踴躍參與義工和課外活動，從來沒有暴力傾向，被告因關注本港近年社會事件而犯案，希望裁判官視本案為單一事件，考慮予以寬鬆刑罰。惟裁判官指，汽油彈殺傷力嚴重，可以縱火，甚至殺人，涉案汽油彈更有6個。她拒絕辯方要求索取社會服務令報告，稱不會給被告假希望，認為判監是恰當刑罰，刑期亦不會短，待索取背景報告後於4月28日判刑，期間被告須還柙。

案件編號：STCC4008/2019