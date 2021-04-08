強制檢測｜屯門H.A.N.D.S商場上榜　曾逗留兩小時以上皆須檢測

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-08 21:46

本港新冠肺炎疫情持續，屯門近日出現多宗確診個案，政府今日（8日）宣布，將屯門安定邨愛定商場(即H.A.N.D.S)納入強測檢測公告，任何在過去兩周曾身處商場超過2小時人士，須於本月10日前接受檢測，政府明日（9日）於屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站。

政府今日（8日）宣布，將屯門安定邨愛定商場納入強測檢測公告。（愛定商場圖片）

政府晚上公告，由於有數個確診個案曾到訪屯門安定邨愛定商場，因此會被納入強制檢測公告，任何在上月26日至本月8日期間，曾身處愛定商場超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於本月10日或之前接受檢測。受檢人士若在本月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站

政府明日（9日）會在屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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