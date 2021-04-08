安心出行｜食環署復活節檢控15間餐廳　涉未確保顧客嘟app或登記

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-08 15:51

食物環境衞生署指，於復活節5日長假期巡查超過2000間餐飲處所，並與警方進行聯合行動。食環署共向25名涉嫌違反規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中15宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」二維碼，或登記資料。

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食環署表示，於復活節長假期、即4月2日至6日，食環署與警方的聯合行動共巡查了241間餐飲處所，另外食環署亦巡查了2175間餐飲處所及496間其他處所。

食環署共向25名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中15宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，其餘則涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩及未有安排所有員工每14天進行一次病毒檢測。

有關餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於二人同坐一桌。當中16個處所被罰為期14天、7宗為期3天、6宗為期7天。行動中，食環署亦向1名未有按《規例》關閉浴室的負責人及1名涉嫌無牌經營食物業的人士展開檢控程序。

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