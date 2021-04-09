泛民47人初選｜判辭解釋覆核理據 指張可森決心推動「攬炒」

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-09 15:38

民主派47人因參與初選被控串謀顛覆國家政權罪，在裁判法院獲批保釋的15名被告中，有11人遭律政司申請覆核。高等法院法官杜麗冰早前審理覆核案後，今(9日)就彭卓棋、何啟明、張可森、郭家麒和柯耀林的覆核案頒發判辭，解釋理據。法官在判詞指，被撤銷保釋的張可森，決心推動「攬炒」，不認為有足夠理由相信，張若准保釋，不會繼續作出危害國家安全的行為。此外，法官指彭卓棋推動青年人到大灣區發展，認為他不是「反中」，最終批准他可保釋。

指張可森張決心推動「攬炒」

法官杜麗冰在張可森覆核案的判詞，引述律政司一方的陳詞，指張不但參加初選，更是「抗爭派立場聲明書」的其中一名草擬者，其Facebook專頁亦發表該聲明。此外，張亦多次提及「攬炒」，包括在Facebook專頁發表名為「攬炒=畫面唔靚？」的帖文，張表示「現時香港就係中共手上既人質嘅人質，要求攬炒，就係話畀全世界聽，制裁中共呢個綁匪唔好留手，唔好因為香港呢個人質而有任何顧慮。」

而張的律師則指，張現已改變。他已婚並將為人父，亦會辭去區議員之職。律師強調，張重犯的機會不大。杜官則指，從資料可見張決心推動「攬炒」，不認為有足夠理由相信，張若准保釋，不會繼續作出危害國家安全的行為，遂撤銷其保釋。

至於同被撤保釋的郭家麒，杜官在判詞透露律政司的陳詞，指郭勝出初選後，並報告參加立法會選舉。但遭選舉主任「DQ」，指他請求美國制裁香港。律政司一方指，郭不但有份去信美國國會，要求對方通過《香港人權與民主法案》，亦曾要求美國政府制裁本港官員。

杜官認同郭服務社會多年，但考慮控辯陳詞，和裁判官蘇惠德提出的保釋條件等，不認為有足夠理由，郭若獲保釋，不會繼續作出危害國家安全的行為。

法官認為，根據彭卓棋(左二)過住的行為，以及其向青年人提供的就業計劃，顯示他不是反中。(資料圖片)

法官認為彭卓棋非反中

而在彭卓棋案中，控方指彭在初選論壇表明，和繼續對抗政府，以及支援街頭抗爭。而彭的律師回應指，該些只是選舉修辭，又透露彭畢業後創業，其中一項是建議青年人到大灣區發展。

杜官認為，根據彭過去的行為，以及其向青年人提供的就業計劃，顯示他不是反中，最終批准他可保釋。

至於何啟明和柯耀林，前者的律師在早前陳詞時指，何啟明沒有提倡「攬炒」，後者的律師指柯耀林將不會參加政治活動。杜官經考慮後，同樣批准讓兩人保釋。

案件編號：HCCP111、112、116、118、119/2021