泛民47人案｜官解黃碧雲等保釋決定原因　指伍健偉港獨想法堅定

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-01 16:48

民主派47人因參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權一案，其中15人在案件提堂時獲保釋，而律政司就其中11人的保釋提出覆核。高院法官杜麗冰早前審理覆核後，今(1日)就鄭達鴻、黃碧雲和伍健偉的三案頒發判辭，解釋理據。法官在伍健偉一案的判辭透露，有資料顯示伍對香港獨立的想法堅定，有足夠理由相信若批准保釋，他會繼續作出危害國家安全的行為。

伍有很強政治聯繫

法官上月批准律政司對伍健偉的覆核，伍被撤保釋。而法官今在判辭透露，律政司指除了參加初選一事，亦有資料顯示他的分裂國家和香港獨立的想法堅定。律政司亦指，伍有很強的政治聯繫，參選社會運動有一段時間，有足夠理由相信，他獲保釋的話，會繼續作出危害國家安全的行為。

認為其港獨想法堅定

伍的律師雖有回應指，立法會選舉已無限期押後，伍做出同類行為的風險並不存在。又指伍或有很強的政治聯繫，參選社會運動有一段時間，但不等於會繼續作出危害國家安全行為。惟杜官指，從資料可見伍對香港獨立想法堅定，認為有足夠理由相信，若批准伍保釋，他會繼續作出危害國家安全的行為。

黃碧雲、鄭鴻達及伍健偉准保或不准保的理由。(詳看下圖)

鄭達鴻已離開所屬政黨

至於獲准保釋的鄭達鴻，判辭透露律政司早前陳詞，認為鄭曾在初選論壇中，重申要取得立法會大多數議席，透過否決權迫使政府回應「五大訴求」，最終令特首林鄭月娥落台。鄭卻回應指，鄭已離開原本所屬的政黨，重犯機會低。

杜官考慮雙方的陳詞及鄭的背景等，認為有足夠理由相信，他獲保釋後，不會繼續作出危害國家安全的行為。

黃碧雲曾因不支持攬炒被質疑

而同樣獲保釋的黃碧雲，判辭透露黃早前的陳詞指黃因不支持「攬炒」，在初選論壇被質疑。此外，黃任立法會議員時，亦有投票支持政府的議案。杜官考慮手上的資料後，認為沒有足夠理由相信黃若獲保釋，會繼續作出危害國家安全的行為。

案件編號：HCCP110、113、117/2021

案中11名獲准保釋的被告及其保釋條件。(詳看下文)

+ 9 + 9 + 9

36名不獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。該案押後至5月31日再訊。