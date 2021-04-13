社署每年約收千宗虐兒個案　防止虐待兒童會：重組家庭屬高危

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-13 15:11

5歲女童疑遭親父、繼母虐待致死，引起輿論嘩然，虐兒問題再次引發社會熱議。根據社署數字，2019年及2020年分別收到1,006宗及940宗個案，當中身體傷害/虐待比例最高、而性侵犯及疏忽照顧緊隨其後。 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，被虐待兒童不僅在身體上受傷，情緒和心理也會受影響，有些會持續一生。她透露，總會方面每年大約收到1,100多宗電話求助，當中六至七成來自家長及親戚，學校、社工及街坊鄰里亦會致電通報，僅有幾十宗來自於受虐兒童。

根據社署資料，2019年及2020年分別有1,006宗及940宗相關個案，身體傷害/虐待類別最多，分別為430宗及389宗；性侵犯列第二，分別有305宗及313宗；而疏忽照顧佔第三，分貝為237宗及201宗。

可從身心兩方面察覺兒童受虐

怎樣可以留意兒童正遭受虐待？防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，可從兩方面去觀察。受虐待兒童一般會受到身體傷害，比如身體上出現莫名的瘀傷、燙傷、骨折或是不明傷口，都屬於合理懷疑兒童正遭受虐待。



受虐待兒童心理和精神上也會有異樣，受到虐待的兒童會發展遲緩、體重過輕、過分瘦弱等，另外還會出現行為倒退，如曾經可處理自己的衛生問題，但是突然不再知曉如何處理；年齡稍大的兒童，可能還會出現自殘、自殺傾向，不願與人相處等。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。（資料圖片／黃舒慧攝）

受虐後影響深遠 或成為第二個施虐者

受虐待會對兒童造成極大影響，不少狀況會在未來的人生中慢慢浮現，包括長大後會出現反社會傾向，抑鬱、焦慮等，有時候也會傷害自己。不少人還會情緒偏激，不懂如何與人相處等，更有機會攻擊朋輩。

黃翠玲表示，很多受虐兒童長大後，自己建立了家庭，這種對待兒童的方式也會被傳承，「受虐者會成為第二個施虐者，對待子女時copy返這種行為，且不自覺。」

多關注兒童狀況 不做誘導性提問

黃表示，總會每年接獲逾千宗電話求助。當中除鄰居街坊、同工投訴之外，有六、七成來自家長本身，部分屬於配偶虐兒求助，亦有不少屬於家長自我警覺較高，意識到自己有對待子女時有異樣，打電話來求助。另外亦有十多宗來自兒童自己，不過多集中在小學、中學生，「更加細個可能就無能力致電了。」

如果發現兒童出現異常，亦需小心處理。黃翠玲指，在詢問時，可以多關心兒童最近的情況，「近排點？」另外，不做誘導性提問，如「爸爸是否打你」，而應轉為，「傷口是怎麼弄的」等等。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，離異重組家庭屬於虐兒的高危家庭，尤其是帶著小朋友的情況，「大人需要適應、平衡」。（資料圖片）

重組家庭屬高危虐兒家庭 重組前可考慮先接受機構輔導

今次引發社會輿論的個案中，被虐致死女童的個案屬於重組家庭。黃翠玲續說，離異重組家庭屬於虐兒的高危家庭，尤其是帶著小朋友的情況，「大人需要適應、平衡」。她指出，如果是再婚家庭，可考慮找機構輔導，建立健康可持續的家庭關係。

重組家庭出現怎樣的情況，就需要警惕呢？黃翠玲表示，如果發現一方，已出現打罵小朋友的情況，就需要解決，「都說情緒是殺手，在情緒下，即使本身只想輕輕體罰，都會唔小心重手咗。」

她又指，單親家庭、離異家庭、家長濫用藥物，都屬於虐兒高危家庭，需要加強留意。