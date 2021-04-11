新冠肺炎｜許樹昌：現有兩款疫苗已足夠　可暫不引入第三款疫苗

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-11 10:54

新冠肺炎疫情反覆，政府推行逾月的疫苗接種計劃仍未達理想。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（11日）出席商台節目《政好星期天》時表示，政府應該多加解說，且增加誘因吸引市民接種。他又說，本港購入兩款疫苗已足夠全民接種，足以應付本港流行病毒品種，現時不用引入第三款疫苗，當局可保留資源日後購買第二代疫苗。

市民憂接種後死 政府需更好地解說

許樹昌表示，想要吸引更多人接種疫苗，政府需要做更好地解說。他說目前市民見到傳媒報道，有人接種疫苗後死亡個案，醫管局可以在每日的430記者會公布一些數字，如本港每年因為心血管病離世的數字，證明死亡率沒有突然升高。

另外，政府可以增加誘因，如接種疫苗者可以探訪老人院，或是大廈出現個案無須隔離14天這麼久。他又說，政府有可能放寬接種門檻。

許樹昌指，本港購入兩款疫苗已足夠全民接種，足以應付本港流行病毒品種。(李澤彤攝)

阿斯利康疫苗引致栓情況罕見

許樹昌表示，全球已有大批人士接種科興及復必泰疫苗，如果有問題，很多國家便已經停用。至於本港仍未引入的阿斯利康疫苗，在歐洲出現引致血栓的事件，他認為情況罕見，可能與部分年輕婦女使用避孕藥有關。

至於是否需要再尋疫苗引入，他強調，本港購入兩款疫苗已足夠全民接種，足以應付本港流行病毒品種，建議現時不用引入第三款疫苗，當局可保留資源日後購買第二代疫苗。

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