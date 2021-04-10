新冠疫苗｜昨9人打復必泰後不適送院　24歲男打第2針後失去知覺

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-10 23:51

新冠疫苗接種計劃展開超過一個月，衞生署今（10日）公布累計有55.9萬人接種第一劑疫苗，當中34.6萬人接種科興疫苗，至今有13.7萬人接種第二劑疫苗；復必泰疫苗則有21.3萬人接種第一劑，其中有9.3萬人已接種第二劑。 昨（9日）再有9人接種疫苗後送院，全部都是接種復必泰疫苗，涉及胸口痛、藥物敏感等，其中一名24歲男子接種第二劑後失去知覺及跌倒。9人經治療後情況穩定，7人已經出院，餘下的兩人則不遵從醫生勸告自行離院。

昨日有9人接種復必泰疫苗後不適送院，年齡介乎24至64歲。荃景圍有兩名男子接種第二劑後不適，兩人分別是61及24歲，分別出現胸部不適及氣促，和失去知覺及跌倒，送往仁濟醫後治療後，情況穩定，已經出院。

兩名39歲及64歲女子在養和東區醫療中心接種第二劑復必泰疫苗後，分別出現暈眩及頭痛，和藥物敏感，兩人經治療後亦已出院。一名61歲男子亦在養和打第一針後出現高血壓，他送院後情況穩定，但不遵從醫生勸告自行離院。

一名53歲女子何文田體育館接種第一劑復必泰疫苗後，暈眩及高血壓，需送往伊利沙伯醫院，經治療後情況穩定，已經出院；西灣河體育館亦有38歲女子打第一針後，胸口不適及血壓上升，送往東區醫院治療後情況穩定，已經出院。

上水龍琛路體育館則有一名64歲女子接種第二劑後，胸口痛及暈眩，她情況穩定，但不遵從醫生勸告自行離院；一名50歲男子在同一接種中心打第一針後心悸，送往北區已院治療後已可出院。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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截至今晚8時的過去24小時，約有4.6萬人接種了疫苗，當中有3,300名市民接種第一劑科興疫苗，另有約有1萬名市民接種第二劑科興疫苗，當中有9,700人在社區疫苗接種中心接種，約3,600人則在私家醫生和診所接種。8間接種科興疫苗的社區疫苗接種中心整體接種率約為97%。

接種復必泰疫苗的人則有3.3萬人，當中有1.2萬人打第一針，餘下的2萬人則是打第2針。21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為98%，略較科興疫苗高。

另外，約有9,700名市民在網上預約接種疫苗，當中科興疫苗佔2,000人，復必泰疫苗則有7,700人。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼