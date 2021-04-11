九龍城潑水節連續兩年取消　泰裔市民載歌載舞照過節：慳返啲水

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-11 16:42

4月13至15日是泰國新年「宋干節」，每年九龍城一帶都會有泰國人組織潑水活動。惟在新冠疫情影響下，潑水節已連續兩年被取消，目前只有少數攤檔放置有節日裝飾，一些泰裔人士在店鋪門口載歌載舞，再不見往日熱鬧盛景。有居港多年的泰國人坦言感到失望，稱「好似差啲野咁。」也有泰裔市民笑稱，不舉辦潑水節可以「慳返啲水」，「無咁熱鬧唔緊要，開心就得」。

記者今日（11日）到有「小泰國」之稱的九龍城一帶視察，發現街道一如平常，只有少數由泰國人經營的攤檔放置有節日裝飾。

潑水節取消感失望：氣氛差好遠

居港30餘年的張女士於龍崗道經營一間找換店。未到節日正日，張女士便已於店鋪門口放置一些節日裝飾，包括佛像及用西瓜及蘿蔔雕就而成的鮮花等。疫情之下，已是連續第二年取消潑水節活動，張女士坦言感到失望：「冇計啦，真係好失望！氣氛差好遠，有得潑水輕鬆啲，成個人鬆晒！」臨近節日，張女士將原來放置在店內的佛像請出，讓人淋水供奉、許願，她用泰文祝願：「祝個個身體健康，心想事成，生意興隆，開開心心！」

淋水供奉佛像許願 爽身粉抹臉互道祝福

居港50年，於城南道經營雜貨店的陳女士同樣將佛像請出，放置在店口，讓途人淋水供奉。她對取消潑水節感到「無所謂」，更笑稱「冇咪冇囉，慳返啲水。」她希望明年疫情結束，到時再玩亦無妨，現階段只需與家人聚餐，開心便已足夠。

陳女士亦指出，因疫情關係泰國禁止民眾舉行慶祝活動，一旦被發現會被「捉去打藤」。經營泰國民族服飾攤檔的小花因此對自己在香港感到慶幸，稱「泰國冇得玩，呢度有得玩好開心」。雖然潑水活動被取消，但她與一眾朋友仍載歌載舞，以礦泉水瓶少量洒水代替潑水，又以爽身粉抹臉，互相祝福。

泰國團體配合限聚令 只許最多4人拜佛

也有泰國團體Thai Regional Alliance舉行宗教儀式，將佛像請上樓上，並進行歌舞儀式，祝願豐收，有數十名市民圍觀。副主席Mike表示，因應疫情，團體今年只會在今天舉行慶祝活動，且只容許每次最多4人上樓拜佛，以配合政府限聚令。她雖對取消潑水節感失望，但亦指：「冇辦法，都要大家合作，大家要小心啲。」