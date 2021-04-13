上班族恐裁員遇上身體警號　照腸胃鏡反映正常　求診精神科揭真相

撰文： 01醫務所 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

張先生是一名在辦公室工作的上班族，他因為經常「頸梗膊痛」，回家後做的第一件事，必定是坐在按摩椅上，好讓自己的肌肉能慢慢放鬆下來。 在最近的三個月，公司的生意淡靜，面對裁員的危機，他每天也很焦慮。他是家中的經濟支柱，若失去工作，一家恐怕會陷入經濟困境。子女學費、家庭開支，還有住宅供款……種種開支也令他擔心得寢食難安。他下班回家後依舊坐在按摩椅上，但即使坐了半小時、一小時，甚至更長的時間，他也不能好好放鬆，後來更出現腸胃不適和呼吸困難的徵狀。 撰文︰青山醫院精神健康學院副顧問醫生劉育成

張先生以為自己得了大病，於是到家庭醫生的診所作檢查，抽了血、做了心電圖，更照過腸鏡和胃鏡等。醫生說他的身體機能正常，無法解釋他身體上的不適，又懷疑這些徵狀是其負面情緒所導致的，所以轉介他到精神科門診求醫。





以上的情況甚為常見，不少病人大費周章完成全身檢查後，也無法找出病源，後來發現是壓力所致。其實我們的情緒和身體反應是息息相關的，壓力會令身體分泌出皮質醇，原本有助身體作出抗壓反應，例如我們的血壓會有所提升、心跳會加速、胃口會減少、肌肉張力會增加等，目的是幫助身體進入戒備狀態，去戰勝挑戰或者戰敗逃走（fight-or-flight response），但這種緊張的情緒，或會把我們日常的小毛病放大，例如加強了痛症的感受和腸胃不適。





所以，若要對症下藥，我們首要處理好的是壓力和情緒反應，否則往往只是治標不治本，久病不能痊癒了。