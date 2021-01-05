職場食物鏈｜男子為取悅老細致焦慮不癒　看精神科巧遇對方都求醫

Z先生的抑鬱焦慮仍是久醫不癒。表面睇，他的工作是一份「筍工」，不是私人機構，不需要「跑數」。但每次覆診，他總是愁眉深鎖，唉聲嘆氣。多年來，他每日每晚都反覆思量，不斷鑽研一門高深學問，就是如何令自己的老細稱心滿意。他立志窮盡畢生精力，去掌握一種技術——單憑肉眼就能看穿老細心中想要甚麼，不單要令老細「想嗰樣就得嗰樣」，更要將老細心中的「潛在」願望發掘出來，然後一一滿足，以求在工作表現評鑑中達到最高級別。但當每晚夜闌人靜時，Z先生的腦海中便充斥着老細不斷搖頭、黑口黑面的情景：「唔係咁做呀！」「總之再做過啦！」這些畫面和說話，一刀一刀劈下來，令他心驚膽戰，難以入眠。 撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生崔永豪

↓人來人往的街頭，何時有人停下腳步↓

排隊取藥時，前面的一個男人轉身離開，十多包藥掉在地上，狼狽不堪。Z先生幫這個男人執起藥物時：「老細？」原來這個男人，就是他的老細Y先生，原來他都在這裡覆診。Z先生頓時很尷尬、很驚，但這位Y先生顯得更尷尬、更驚慌。「又唔係玉帛相見，尷尬啲乜呢？ 又唔係我撞跌佢啲藥，我又驚啲乜呢？」Z先生運用認知行為治療的技巧，克服腦海裡即時出現的負面失實想法。

「其實大家都係食物鏈嘅底層，一級級咁上，老細之上又有老細。總之，『老細心，海底針』啦。」

傍晚，兩人留在辦公室傾談了很久，身為「老細」的Y先生不斷道歉，Z先生初時感到渾身不自在。「很多時，其實我都唔知道我嘅老細想要乜，所以無論你做到幾好，我都係唔滿意，我淨係識叫你再做過，但係我從來唔識教你實際上要點做、做成點，真係對唔住。」

Y先生鼓起勇氣向Z先生坦白地說。「其實大家都係食物鏈嘅底層，一級級咁上，老細之上又有老細。總之，『老細心，海底針』啦。」Z先生來個黑色幽默。「大海撈針都有撈到嘅一日，我覺得要估中大老細諗乜，簡直係鏡花水月。老細都係諗緊佢老細個老細其實諗緊啲乜㗎啫……逼自己去搵一啲根本唔存在、虛妄嘅嘢，唔止會逼死自己，仲會殃及別人。」Y先生露出得戚的樣子說。

老細都係諗緊佢老細個老細其實諗緊啲乜㗎啫……逼自己去搵一啲根本唔存在、虛妄嘅嘢，唔止會逼死自己，仲會殃及別人

此後幾個月，兩人公餘時一起行山，感受大自然的壯麗，並且修習佛學。漸漸地，他們的眼界開闊了，有了洞察力，走出了死胡同。「邊個係老細？」「係我們服務嘅每一個男女老幼。」「易地而處，察覺佢哋嘅需要，盡力去做，其實可以達到。」「我哋真係低級職員？」「愈前缐，愈能夠直接服務有需要嘅人，工作就愈有意義。」「我哋嘅工作好有意義，即使永遠唔能夠盡如人意。」兩人每日都有很多智慧對話。他們不走極端，不會「逢老細必反」，不會以嘲笑上級來紓緩工作的委屈感，不介意職級高低。他們能夠作為所有職級同事的榜樣，對事不對人、實事求是、諒解各人的難處，並提醒自己以及身邊的人工作的意義。