港島太平洋酒店周六起停止營運　信和：將長租予一家機構

位於西營盤、屬於信和集團的港島太平洋酒店周六(11日)起停止營業，集團官網已移除酒店相關資料，《香港01》致電酒店查詢，職員確認已由昨起停業，又指會陸續通知並向已預訂的客人安排退款。

旅發局發言人則回覆指，港島太平洋酒店因暫停營業，已於4月9日前從「賞你住」參與酒店名單剔除，因此沒有客人透過「賞你住」計劃預訂該洒店。

信和團發言人回覆指，港島太平洋酒店已與一間機構簽訂長期租賃協議，酒店已暫停運作，以進行所需準備及調整工作。發言人表示，已與受影響及已預訂的客人溝通，並將確保暢順處理。不過信和未有透露新租客身份。