Staycation︱$295住港島太平洋酒店豪華海景房　送餐飲+延遲退房

受新冠肺炎影響，不能外出旅遊，就來個本地遊吧！最近不少酒店都爭相推出不同超抵優惠吸客，港島太平洋酒店的Staycation優惠性價比特別高，由即日起至2020年9月30日預訂住宿套票，$590便可入住豪華海景房一晚，每位只需$295起（2人一房），更送$200餐飲消費額，可以延遲退房至下午2時，實在非常抵！

由即日起至2020年9月30日預訂港島太平洋酒店住宿套票，$590便可入住豪華海景房一晚，更送$200餐飲消費額，可以延遲退房至下午2時。 （港島太平洋酒店）

$590港島太平洋酒店Staycation套票包括：

1. 一晚豪華海景客房住宿

2. 入住期間可享HK$200 餐飲消費額

3. 延遲退房至下午2時

4. 免費無線上網服務

5. 以優惠價每人 $88 於中西環餐廳享用早餐(套餐)* (如使用消費額於酒店加購必需以正價$138+10%服務費扣除)

6. 只適用至9月30日期間入住

7. 2成人1房/2成人1小童1房 $590起

8. 星期五，六及日入住附加費(每房每晚)$100

9. 加訂早餐套餐附加費(每位)$88

10. 由即日起至2020年9月30日可於香港01預訂，適用於至9月30日期間入住

最近不少酒店都爭相推出不同超抵優惠吸客，港島太平洋酒店的Staycation優惠性價比特別高。（港島太平洋酒店）

港島太平洋酒店位於西營盤維港西岸，擁有出色的地理位置，四周都是別具特色的歷史古蹟與人文景觀。而且，酒店位置交通方便，鄰近中上環金融商業區，來個深度本地遊亦可。酒店擁有328間風格現代的客房及套房，房內均設有落地玻璃窗，可飽覽維多利亞港美輪美奐的迷人海景，值回票價。以$590的價錢便可以入住豪華海景房一晚，更送$200餐飲消費額，及延遲退房至下午2時，減去餐飲優惠，即是一晚人均房價只需$195，絕對物超所值！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/18）

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