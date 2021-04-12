Lunch哥李國永涉騷擾證人案　官強調唔係小事　著李與父認真處理

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-12 13:43

被人稱「Lunch哥」的男子李國永，涉與一名退休女保安騷擾死因庭案件的證人，其中李被指以粗言穢語侮辱證人，被控藐視法庭罪，案件今日（12日）在高等法院提訊。由於李將就法援結果上訴，要求押後本案；女保安則表示會認罪。陪同李出席聆訊的李父透露，李患有自閉症及過度活躍症，認為這案是「有人小事化大」，法官陳慶偉即澄清本案指控嚴重，強調「唔係小事」，望他們兩父子認真處理，並把案押後至今年8月2日。

法庭下令禁報道控方證人身份

法庭早前頒下匿名令，禁止傳媒報道本案所有可識別控方證人及其家人身份的任何資料。

本案申請人為律政司司長，答辯人為李國永及賴瑞英，李由父親陪同下出席聆訊，兩人均沒律師代表。

退休女保安稱看了假消息做錯

李表示，雖然其法援申請被拒，但他將會上訴，有關聆訊定於6月24日，因此要求押後本案。退休女保安賴瑞英則表示將會認罪，並稱：「睇到網上假消息，衝動做錯咗。」

李父認為有人小事化大

李父又代為表示，兒子患有自閉症及過度活躍症（ADHA），亦謂不明白「點解搞到咁大件事」、又指「有人小事化大」，但法官陳慶偉稱：「有啲事你認為好濕碎，但其實後果可以好嚴重。」又澄清本案「唔係小事」，指控嚴重，亦冀他小心考慮處理方法，因為案件或會引伸「可以喺唔細數目」的訟費。

官稱若病情嚴重不會讀到中六

雖然律政司代表反對押後，但陳官終決定批准，並再提醒李及其父本案嚴重，因此才會轉介高等法院，望他們認真處理，又稱李「如果ADHD咁嚴重就唔會讀到中六」。案件終押後至8月2日再處理。

案件編號：HCMP2254/2020

答辯人李國永因常出現「和你lunch」活動被人稱為「Lunch哥」。(詳看下圖)