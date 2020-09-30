8.31事件13個月｜Lunch哥太子站睇報紙　大波Man拍照　警全程跟隨

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8.31港鐵太子事件發生13個月。人稱「Lunch哥」的中學生David今日（30日）下午2時半，抵達太子站內荃灣綫往中環方向的月台位置，並坐在一張椅子看報紙，期間並無叫喊口號，現場氣氛平靜。而太子站的大堂及月台均有多名軍裝警察在場戒備，其後有警員以橙色膠帶將「Lunch哥」附近一帶範圍圍起，以防有人聚集。月台候車的乘客亦在場駐足觀望，有市民上前表示支持。
「Lunch哥」在太子站逗留約半小時，有「大波Man」之稱的石房有有到場拍照，二人見面一度隔度隔空互罵。「Lunch哥」其後表示活動已完結，遂登上列車離開，惟軍裝警員依然跟隨「Lunch哥」進入車廂。今日David已先後出席新城市廣場、禮賓府及太子站月台的「和你睇風景」活動。
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「Lunch哥」David尚未抵達太子站之前，已有3名黑衣男子到場，當中包括一名為蒙面男子。三人在月台靜侯David期間，曾與軍裝警員交談，但並無被警方截查。直至David到場作第二次祈禱時，三名男子突然衝上前喝罵David為「白卡佬」，又叫David 盡快離開，「唔好影衰晒」，三人話畢立即跳入車廂乘搭列車離開。
數分鍾後，David打算離開之際，「大波Man」石房有突然出現，並以鏡頭拍攝David，二人一度隔度隔空互罵。隨後David離開，石房有則與部份網媒對罵，其後乘港鐵離開。