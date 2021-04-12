粉嶺九巴6死意外　司機稱個人硬咗未及反應　認罪並向家屬致歉

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-12 13:55

前年12月18日粉嶺公路發生奪命意外，一輛978號九巴疑因車長未有緊握呔盤而失控撞向路旁欄桿和大樹，導致巴士上層遭劏開，有乘客被拋出車外，最終釀成6死38傷慘劇。有18年經驗的56歲車長今（12日）在區院承認危駕導致他人死亡和危駕導致他人受嚴重傷害罪，指自己在駕駛期間因突然「個人硬左」，反應不及而發生意外，又指自己願意承擔罪責，並在法庭透過律師向庭上旁聽的家屬致歉。法庭最終將案件押後至4月28日判刑，期間被告需要還押懲教署看管。

被告文志光（56歲），被控一項危險駕駛導致他人死亡以及危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，指於2019年12月18日在新界粉嶺公路往上水方向、近松柏塱里程碑27.5（A）的道路上，危險駕駛車輛登記號碼TA6723的九龍巴士，引致六名乘客死亡，以及其中八名乘客受嚴重傷害。

兩乘客被拋出車外身亡

控方案情指，案發當日約4時13分，被告駕駛一輛載有72人的巴士沿左一線經過粉嶺公路近松柏塱一個輕微右拐彎時突然左轉，擦過防撞欄衝入路旁的草叢。經衝擊，涉事巴士的上層車頂被削開，其中兩名乘客被拋出車外身亡，另外四名乘客亦因頭部受傷、顱內骨折或身體多處受傷等原因而最終傷重不治。

有傷者頸椎骨折

生還乘客當中有38人受傷，其中8人傷勢嚴重，各人傷勢包括鎖骨骨折和移位、肋骨骨折、頸椎骨折和眼眶壁骨折等。據悉，8名傷勢嚴重的傷者至今依然需要覆診。

肇事九巴嚴重損毀，兩乘客被拋出車外喪命。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

曾稱駕駛期間恰一恰

案情指，被告案發後曾對救護員稱「一時睇唔到，冚左落棵樹度」，後來又對警員稱看見水樽「好似就跌咁，咪執囉」，又稱駕駛期間曾「恰一恰」。呈堂片段則顯示被告左手曾一度離開呔盤並放到大腿附近，又曾撥弄自己面部，至涉事的右彎時又未有將呔盤扭右，導致涉事巴士左轉衝入草叢，導致意外發生。

辯方強調駕駛時清醒

辯方則力陳涉事巴士在意外發生之前一直穩定行進，並沒有左搖右擺，呈堂片段可見，被告左手在離開呔盤後一直有持續移動，可見被告當時處於清醒狀態。辯方又指，被告不記得自己有跟警員說過自己在意外發生時曾有「恰一恰」和嘗試撿水樽，事件是被告在駕駛時突然「個人硬左」，反應不及，而非被告因「恰著」所導致。

被告一直希望承擔責任

辯方又求情指，被告自被拘捕後一直希望認罪以承擔其責任，並拒絕其律師團隊有關審訊的提議，可見被告希望擔起這宗造成多人身亡的意外的決心。辯方續稱，事件發生後被告深感羞愧，害怕見人，其妻女亦形容被告感到痛苦，雖然知道認罪亦不能改變慘劇，但仍希望在法庭想向所有傷者和死者家屬道歉，以表達他對事件的後悔。辯方形容被告非常希望補償其過失，又指被告在案件提堂期間主動申請撤銷擔保，希望盡快服刑以承擔罪責，故希望法庭能考慮其悔意輕判被告。法庭最終將案件押後至4月28日判刑，其間被告需要還押監房看管。

案件編號：DCCC 907/2020