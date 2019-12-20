【九巴奪命車禍】31歲準新郎命喪　新婚維修技工改搭巴士出事

前日（18日）上水粉嶺公路發生九巴致命車禍，事件造成6死39人傷。其中一名31歲姓陳的死者家屬透露，死者為準新郎，計劃與女朋友明年結婚，如今兩人陰陽相隔，家人傷心不已。至於另一35歲姓蘇死者，鄰居透露死者剛於今年新婚，生前做維修技工，經常駕車出入，事發當日未有駕車便發生意外。

車禍造成6死39人傷，死者家屬陸續完成認屍及安排路祭。55歲男死者張志明的家屬，今早抵達車禍現場路祭，現場可見十多名親友到場，眾人神情哀傷。35歲死者蘇麗雄及43歲死者鄭燕生家門外有人擺放白蠟燭。

31歲死者陳嘉龍計劃與女朋友於明年結婚

意外其中一名死者31歲陳嘉龍，其姊向傳媒表示，目前只有警方、社署及社工等聯絡他們，曾經有社工轉達有熱心市民希望捐款幫忙，惟不清楚金額，而九巴方面則至今仍未有人聯絡他們。陳姊指弟弟與媽媽同住，任職銀行，計劃與女朋友於明年結婚，事發當日弟弟休假外出，意外發生後媽媽亦十分傷心及激動。

35歲死者蘇麗雄平日駕車出入 意外當日改搭巴士

另一名死者35歲的蘇麗雄，其鄰居表示，死者與妻子、母親、姐姐及兩名外甥同住，死者剛於今年結婚，未有子女，是家庭經濟之柱。鄰居透露死者生前做維修技工，經常駕車出入，鄰居嘆道「唔揸車嗰日就，唉」

九巴回覆查詢時表示，一直透過不同途徑積極聯絡死者家屬，並為死者家屬及傷者設立查詢熱線 90193659，提供適切的協助。醫管局表示，截至下午5時半，仍有10人留醫，1人情況嚴重，9人情況穩定。涉事的五旬巴士司機今（20日）被押至粉嶺裁判法院，他被控六項危險駕駛引致他人死亡罪，須還押至明年3月3日再訊。