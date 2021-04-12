光顧尖沙咀梨泰園食河豚火鍋　青年暈眩心悸疑中毒　店方稱暫缺貨

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-04-12 21:49

衞生防護中心今日（12日）公布，一名28歲男子在尖沙咀梨泰園韓國餐廳食河豚火鍋後懷疑中毒，現時情況穩定，提醒市民進食河豚可能影響中樞神經系統。該餐廳稱，現時因韓國供應短缺，會暫停火鍋約兩周。

本周日晚光顧 1.5小時後開始不適

個案涉及一名28歲男子，他4月11日晚上在尖沙咀柯士甸路14-18C號僑豐大厦地下18A號舖梨泰園韓國餐廳食河豚火鍋後懷疑中毒，約一個半小時後出現暈眩和心悸，今日求醫伊利沙伯醫院急症室，現時情況穩定毋須留院。

該店職員表示，因為韓國供應河豚短缺，本周暫停供應河豚火鍋，估計兩周後才重新推出。（梨泰園韓國餐廳Facebook）

一鍋兩條河豚 售價$380 兩周後料再供應

《香港01》記者以顧客身份致電該店，職員表示因為韓國供應河豚短缺，本周暫停供應河豚火鍋，估計兩周後才重新推出。他又表示，河豚火鍋有兩條各200克的河豚，亦有大豆芽、配菜等，餐廳會煮熟才給客人享用，火鍋價錢380元。

衞生防護中心強調，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因，河豚毒素是毒性強烈的神經毒素，可影響中樞神經系統，又稱河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官，而河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解，可影響進食者的呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命，現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，避免中河豚毒。