游族網絡董事長林奇疑遭下屬慢性毒殺　死前食藍莓疑含河豚毒素

遊戲公司「游族網絡」始創人、董事長林奇，周五（25日）因病救治無效逝世，上海警方在此前一份通報中表示，林奇的39歲男同事許某有重大作案嫌疑，被警方依法刑事拘留。內媒報道，作案者正是游族子公司「三體宇宙」CEO許垚，他因不滿職位調整，從國外購入共100多份慢性毒藥，透過持續投毒方式下手。 內媒《每日經濟新聞》周六（26日）報道，醫生根據林奇症狀研判，林奇疑似中了河豚毒素，而他在出現症狀前曾吃過藍莓，但尚不能確定毒物被置於藍莓之中。

捨近求遠奔往「貴族醫院」

報道指，林奇早在16日晚間就被送往上海一間「貴族醫院」就醫。據陪同林奇來醫院的人員稱，林奇從發病到醫院花了1個多小時。該院醫師周某表示，該醫院並非公立醫院，也不是離事發地點最近的醫院，不明白為何林奇選擇專程前往。

不過周某也表示，該醫院就醫人數相對少，醫護人員配置比例及專業水平較高，設施先進，患者「能夠在第一時間得到救治」，而公立醫院患者較多，流程相對複雜，「因此並不能肯定地說，如果林奇第一時間去了三甲醫院（按：內地對醫院「三級六等」劃分中最高等級的醫院），就能在更早的時間點得到救治。」

入院翌日腦死亡

報道指，林奇入院後，呼吸和心跳很快就停止。院方透露，林奇當時還可以自行走路，但走得不穩，表情很痛苦，臨床上稱之為「急性病面容」。

悼念林奇現場。（每日經濟新聞）

醫院急診科醫生立即對林奇採取急救措施，但林奇的情況隨後就快速惡化，呼吸和心跳驟停，經過搶救後心跳恢復，送往深切治療部。醫院一名醫生稱，「經過氣管插管和心肺復蘇等搶救措施，搶救了過來」。

根據林奇的年齡和其當時的臨床表現，院方一開始很難判斷出他是中毒。「他很年輕，當時排除了腦梗（中風）、胰腺炎等急性發作的病症，而且當時的時間點也不太可能是酒精中毒」。

游族網絡成立於2009年，是A股上市公司。（網上圖片）

在搶救過程中，由於林奇瞳孔放大，醫生懷疑有顱內問題，馬上為其進行電腦斷層（CT）檢查。「CT上看，腦內沒有出血，有CT腦幹水腫表現。」當晚，林奇就被轉入上海另一家公立三甲醫院救治，但翌日（17日）醫生就判斷林奇已經腦死。

早前曾有傳聞稱，林奇是在喝了普洱茶後中毒，但每日經濟新聞指出，林奇在出現症狀前曾吃過藍莓，但尚不能由此判斷毒物被置於藍莓之中。報道引述林奇就醫的醫生透露，根據林奇最初症狀和後續病情的迅速發展來看，林奇更像是中了河豚毒素，「起病最初是『口周麻木』」，但確切中了甚麼毒目前仍不能下定論。

《每日經濟新聞》向上海警方求證上述報道中的細節，但截至26日上午還未獲得回應。

（綜合報道）