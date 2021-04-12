強制檢測｜均益大廈三期月內三度上榜　屯門譚伯羽及2幼園上榜

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-12 22:12

西營盤均益大廈三期B座今日（12日）上月底爆疫，鑑於病毒潛伏期有機會較長，食衞局再向該大廈發出強制檢測公告，是一個月內第三次，住客、訪客及工作人員須於本周三（14日）或之前接受檢測。

屯門友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學及保良局友愛幼稚園暨幼兒園等都要強制檢測。前者因一名居於友愛邨愛暉樓3座的學生確診，後者與沙田新翠邨新傑樓鄰舍輔導會新翠育嬰園一樣，因爆發上呼吸道感染個案，因此三校員工、學生及訪客也一樣須強制檢測。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

西營盤均益大廈三期B座居民3月17日被當局突襲封區檢測，3月31日又因出現感染源頭不明個案，再次被封區禁足檢測。食衞局今晚（12日）指出，鑑於病毒潛伏期有機會較長，再將該廈納入強制檢測公告，3月18日至4月12日曾逗留該廈兩小時的人士，須在明日（14日）或之前再做檢測。

▼3月31日晚袁國勇及張竹君到均益大廈第三期B座調查▼

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另外，屯門友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學一名14歲男學生（#11588）確診，他沒有病徵住屯門友愛邨愛暉樓3座，為昨天（11日）公布的2宗同居於愛暉樓的71歲男（#11576）和63歲女（#11579）的家人。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。該男生報稱曾到過屯門栢麗廣場。

任何在3月30日至4月12日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月14日或之前接受檢測。已在4月10日至4月12日檢測者則毋須再檢測。

政府明日（13日）會在西營盤均益大廈第三期及屯門順德聯誼總會譚伯羽中學增設流動採樣站。

▼4月10日，友愛邨愛暉樓第二輪撤離情況▼

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而屯門友愛邨第6座愛禮樓地下保良局友愛幼稚園暨幼兒園及沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園爆發上呼吸道感染個案，病徵跟新冠病毒相似謹慎起見，該兩間學校亦被納入強制檢測。安排與譚伯羽中學一樣；如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於4月16日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。