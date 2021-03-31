西營盤「疫廈」均益大廈10號單位多戶無應門　料今晚僅約50人撤離

撰文： 陳嘉慧 林穎嫺 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-31 22:04

西營盤均益大廈第3期B座3樓10號單位有一家三口本月中確診新冠肺炎，衞生署今日（31日）公布再增一名居於4樓10號單位的25歲男子確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，擔心大廈存在垂直傳播，「煙囪效應」令上層住戶受感染，因此要求居於2樓以上10室的所有住戶須撤離，而其他居民均須接受強制檢測。 現場消息指，當局於晚上8時首次拍門時，不少10室無人應門，料今晚大概僅50至60人會撤離。均益大廈第3期業主立案法團司庫表示，過去已為大廈進行三次消毒，每次消毒均需花費數千至萬多元，花費甚重，盼政府提供資助。他呼籲住戶盡量與當局合作，以控制疫情。

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袁國勇呼籲居民「唔好拖篋走」

均益大廈3期B座於本月中有居於3樓10室的一家三口（#11334、#11355、#11356）相繼確診，該大廈於17日曾被圍封，所有居民須強制檢測，當時住在4樓10室的男患者（#11468）檢測結果呈陰性，他卻於周一（29日）開始流鼻水，同日檢測結果呈陽性。

該大廈樓高25層，不設1樓，而10室頂層為公用地方，即共有23個10室單位。袁國勇指，居於2樓以上10室單位的所有住戶須撒離，而其他居民均須接受強制檢測，預料涉及900至1,200人。他呼籲居民「唔好拖篋走」，惟現場消息指，當局於今晚約8時首次拍門時，不少10室單位無人應門，料今晚大概僅50至60人會撤離。

晚上9時許，陸續有B座10室住戶返回住所，有居民向中西區民政事務處人員查詢，又不滿當局安排倉促。另有人從外回來，得知要撤離，匆忙趕回住所執拾。

易小姐居於高層單位，仍擔心會不幸被感染。（林穎嫺攝）

來自內地的易小姐居於高層單位，她在本月25日才遷入，並非住在爆疫的10號單位，但仍擔心會不幸被感染，尤其是其年僅4歲的女兒不能接種疫苗。她提到丈夫日前已接種復必泰疫苗，她亦打算預約接種。至於大廈的衞生環境，她認為大廈衞生不俗，但未有留意天井情況。

均益大廈第3期業主立案法團司庫李先生表示，每次消毒花費甚重，盼政府提供資助。（陳嘉慧攝）

業委會司庫：每次消毒花費甚重

均益大廈第3期業主立案法團司庫李先生今晚亦到場了解情況，他無奈道，大廈有多宗確診，過去已為大廈進行三次消毒，包括疫情早期為A、B座進行全幢消毒，第四波疫情歌舞群組一名患者、以及最近Ursus Fitness群組的菲律賓籍調酒師亦為均益大廈住戶，分別都需要為個別樓層及電梯大堂消毒。他嘆謂，每次消毒均需花費數千至萬多元，花費甚重，盼政府提供資助。

李先生住在第三期A座，即B座需撒離單位對面。被問到會否擔心受感染，他指自己會保持衞生，而且已接種第一劑疫苗復必泰疫苗，不太擔憂，又認為大家應盡量與當局合作，盡快控制疫情。