黃之鋒認參與未經批准集會　稱為公民抗命違法　被加監4月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-13 17:39

港府前年10月頒布《禁蒙面法》，翌日即有大批示威者上街遊行表達不滿，其中前眾志秘書長黃之鋒和社民連古思堯被指參與未經批准集結，黃另被控使用蒙面物品。黃早前承認所有控罪，古則不認罪，但經審訊後，今（13日）在東區法院亦被裁定罪成。黃之鋒求情稱當日示威規模小，他亦只是在接受訪問時才戴上口罩，強調是基於公民抗命原則才作違法行為。黃最終被加監4月，而古思堯則被判入獄5個月。

裁判官鄧少雄判刑時指，黃之鋒在本案中接受媒體訪問，屬於標誌性人物；古思堯則負責持直幡前行，並在遊行過後收走直幡，屬於帶領性人物；惟鄧官亦指，本案案情較眾志黃之鋒、周庭和林朗彥等於2019年6.21 包圍警總一案為輕，本案沒有出現暴力場面，亦沒有損壞公物的情況。鄧官又指，在周庭案中，涉案被告有主動參與和積極協助其他示威者的行為，較本案中黃、古二人的角色重，而本案的遊行只歷時約3小時，亦遠較周庭案中的示威短，參與人數亦不及周庭案。

黃之鋒加監4月 古思堯囚5月

最終鄧官將未經批准集結罪量刑起點定為6個月監禁，黃因認罪可獲扣減三分之一刑期，最終被判監禁4個月；古則因沒有爭議控方案情，獲法庭酌情扣減一個月刑期，最終被判監禁5個月。就黃使用蒙面物品一罪，鄧官判處黃10天監禁，與上述4個月刑期同期執行。

古思堯稱會屢敗屢戰

古思堯在判刑後，再次向法庭陳詞稱：「坐監係我生命一部份，我屢敗屢戰，繼續抗爭，坐監會越坐越聰明。」他在被押入監房前高呼「民主萬歲，人權萬歲！」；黃之鋒則向旁聽席稱：「辛苦曬大家」。

被告黃之鋒（24歲）及古思堯（74歲）同被控於2019年10月5日，連同其他身份不詳的人，在無合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結；黃之鋒另被參與未經批准集結時，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

古承認違法只是選擇不認罪

裁判官鄧少雄宣判時指，古思堯選擇自辯，在庭上承認曾參與公眾遊行，亦沒有挑戰控方案情。古在審訊中亦在控方呈堂的示威現場片段中認出自己，而從片中可見古當時手持印有「願榮光歸香港」的黃色大直幡。鄧官總結古的立場指，古承認曾作出違法行為，只是選擇不認罪，故在此基礎下裁定古罪名成立。

黃為公民抗命才蒙面

黃之鋒代表律師求情時指，黃並非當日遊行的組織者，當日的遊行規模較小，只有數百至一千人參加，現場沒有暴力事件發生，亦沒有人受傷，加上黃之鋒在現場其實一直都沒有帶上口罩，直至接受訪問時才帶上，可見他並非是為了掩藏身份，只是基於公民抗命原則才違反《禁蒙面法》。

古患腸癌第四期

古思堯自行陳詞則指，自己患有第四期直腸癌，準備在瑪嘉烈醫院接受第三期手術；古又指，他參與社運30餘年，歷經10次監禁，即使於本案再被監禁亦不會是最後一次，指未來有機會故意違反《國安法》，明言法庭不需可憐或同情他，也不需對他仁慈。

案件編號：ESCC 2097/2020