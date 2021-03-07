黃之鋒單獨囚禁　嘆獄中過節不好過：大家聚首一堂　自己獨自進食

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-07 16:01

47名曾參與民主派初選人士早前因涉違國安法被捕，香港眾志黃之鋒亦是被告之一，他去年被控煽動包圍警總罪成，判囚13.5個月，現於石壁監獄服刑。黃之鋒被編配為甲級囚犯（Cat A），至今服刑約3個月。 黃之鋒Facebook今日（7日）刊出其獄中親筆信，他透露自被調往石壁監獄服刑後，用上不少時間調節個人狀態，特別是早前冬至到立春橫跨多個喜慶節日，令早、晚餐只能在單人監倉用膳的他，想起未知何時能回到外面好好吃飯，「會有不好過的感覺」。

黃之鋒Facebook。(網上截圖)

黃之鋒的Facebook編輯表示，黃之鋒在監獄內的書籍裝訂工場工作，亦有閱讀小說、學術書籍和聽電台節目。

黃之鋒信中寫道，從還柙於荔枝角收柙所，到現在被編配為甲級犯在石壁監獄服刑，用上不少時間調節「個人狀態」，而這段時間正好橫跨多個喜慶節日，亦令他適應期間更具考驗。

他續指，在牢房裡與恐懼及孤寂搏鬥，絕非輕而易舉，尤其會想到大家在新年聚首一堂，他作為甲級犯全年的早、晚餐也被限於單人監倉獨自進食，「會有不好過的感覺。」

他又說，偶爾看到電視劇集裡演員跟親友圍著餐桌吃飯，也會想不知待至哪天，方能在囚室外好好吃飯，是「期盼出獄的話可以實現的小願望」，那怕看起來是微不足道，如今卻是他記掛的畫面。