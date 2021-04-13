大家樂大快活分店違防疫罰停晚市堂食　實測一店仍無人監管入店

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-13 18:08

本港新冠肺炎疫情持續，食肆需遵照防疫措施。大家樂及大快活的香港仔中心分店本月4日被發現有顧客無使用「安心出行」或「填紙仔」失實，遭食環署罰暫停晚市堂食14日，以及每枱回復至不多於2人。記者今日（13日）到場視察，發現兩店的職員雖然有提點食客登記資料，卻仍未見核對資料。 有居民認為，政府的罰則嚴厲，建議政府部門在巡查店舖時，應警告亂填資料的市民，「佢哋舖頭好難做，你點填人哋都唔知。」亦有居民指，餐廳被處罰，食客被迫只能2人一枱，認為餐廳及食客均為受害者。

香港仔中心大家樂門外有職員提點須掃描「安心出行」，不過並無檢查記者填寫資料真假。（歐陽德浩攝）

記者今早到兩間快餐店視察，發現兩店已遵守當局的罰則，維持2人一枱的上限，並安排職員到入口提點食客量度體溫，以及掃描「安心出行」二維碼或填寫個人資料。

不過，記者於下午以食客的身份再度折返，發現兩店仍存在一定的漏洞。記者首先到訪大家樂，雖然門外有職員提點須掃描「安心出行」，不過記者填寫虛假的姓名「陳大文」，以及真實的電話號碼，卻沒被發現虛報資料，職員快速檢查紙條後便放進紙箱內。

香港仔中心大快活仍沒安排職員在門口提點食客掃描「安心出行」。（歐陽德浩攝）

大快活更沒安排職員在門口提點食客，記者填寫資料後，自行放進紙箱內進入店舖，無人核實。隨後才有店員詢問是否已掃描「安心出行」或登記個人資料，但沒有勸喻記者重新登記。

羅女士認為，認為若不准填紙條對長者造成不便，「啲阿婆咁大年紀點呀？唔通叫佢哋唔落街食嘢？」（歐陽德浩攝）

市民：真係好陰公 本來4個人幾好

居民羅女士今早表示，得知大快活被政府當局處罰，認為食客及餐廳均為受害者，「真係好陰公，本來4個人幾好，坐得開開心心，依家幾姐妹一齊坐下都唔得。」她表示，明白政府的困難，但認為巡舖次數過多會為市民帶來困擾。

居民梁先生則贊成政府的新措施，指掃「安心出行」雖然為長者帶來不便，但認為長者未必能清楚填寫個人資料。他建議政府部門在巡查店舖時，應警告亂填資料的市民，並解釋清楚政府的規定，以及減輕對食肆的處罰，「佢哋舖頭好難做，你點填人哋都唔知。」

梁先生建議，政府部門在巡查店舖時，應警告亂填資料的市民。（歐陽德浩攝）

而吳女士由於較少到大快活吃晚飯，因此不知道餐廳因違規被處罰。但經解釋後，她表示觀察到大快活已加強人手管理，「（之前）唔係check得咁好，我唔識都知要做，但睇到好多人冇做。」

吳女士認為，政府應加強派員巡查食肆，食肆亦須安排人手提點食客登記資料。（歐陽德浩攝）

食環署巡查揭兩店有食客「雙無」 罰停晚市14日

食環署昨日回覆《香港01》查詢時指，早前4月4日的巡查行動中，發現香港仔中心大家樂及大快活分店，未有確保顧客在進入前掃瞄「安心出行」場二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，亦未有符合餐桌之間的距離或作適當分隔的要求，違反政府的規定，被即時作出檢控。

兩間快餐店須於4月5日起，由下午6時正至翌日上午4時59分停止提供堂食服務，而每枱人數不得多於兩人，為期14天，即禁令維持至下周一（19日）。