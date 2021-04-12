大家樂大快活香港仔店食客未掃安心出行　被禁晚市堂食至下周

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-12 20:35

本港新冠肺炎疫情有所緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，調整往後的社交距離措施，包括顧客必須使用「安心出行」，不再接受填寫資料的紙條，否則無法「享用」放寛措施。不過，今日（12）有消息指，大家樂、大快活兩間大型連鎖餐廳位於香港仔中心的分店，近日亦被政府當局處罰。兩間餐廳職員均表示，由於有食客沒有掃瞄「安心出行」二維碼，亦沒填寫個人資料，被禁止晚市經營堂食。直至下周一（19日）才可恢復。

現行措施下，食客堂食前須填寫個人資料，或掃瞄「安心出行」二維碼。（資料圖片／歐家樂攝）

網上有消息指，香港仔中心的大家樂、大快活兩間連鎖餐廳，於近日被政府當局處罰，下午6時後不准堂食營業。該帖文指，由於有食客「唔聽話」，進膳前沒有使用「安心出行」，亦有食客填寫虛假個人資料，以致其他人士向食環署報案，經突擊檢查後被處罰。

網上有消息指，香港仔中心的大家樂、大快活兩間連鎖餐廳，於近日被政府當局處罰。（Facebbok群組截圖）

記者今日向兩間餐廳致電，職員不約而同地表示，早前食環署職員突擊檢查「安心出行」的使用情況，發現有食客沒有掃瞄「安心出行」二維碼，亦沒填寫個人資料，違反政府防疫措施的規定，因此被處罰禁止晚市堂食，直至下周一（19日）才可恢復。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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翻查資料，食環署於復活節5日長假期期間，巡查超過2,000間餐飲處所，共向25名涉嫌違反規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中15宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」二維碼，或登記資料。