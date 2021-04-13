黃碧雲尹兆堅涉多投張選票　被控藐視罪　案押後至10月再訊

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-13 16:31

民主黨前立法會議員尹兆堅及黃碧雲，被指在去年10月16日立法會環境事務委員會遴選主席期間，將多於一張選票投進票箱，黃另被指於10月15日遴選發展事務委員會主席時，衝出主席台「搶咪」抗議。兩人被指阻礙會議，早前被控以藐視罪，今（13日）於東區法院提堂。辯方申請將案押後至10月4日，以等待終審法院就2016年梁國雄被指搶奪時任發展局副局長馬紹祥文件，涉嫌干犯藐視罪一案的判辭，獲法庭批准。候審期間二人獲准以現金1000元保釋，唯尹兆堅因涉初選案不獲保釋，故提訊後仍需繼續還押。

被告尹兆堅（51歲）和黃碧雲（62歲）被控一項藐視罪，指他們於2020年10月16日在立法會大樓內擾亂立法會委員會會議，令該會議程序中斷或相當可能中斷，違反《立法會（權利及特權）條例》17(c) 條。黃另被多控一項藐視罪，指她在2020年10月15日連同許智峯擾亂當日的立法會委員會會議，令該會議程序中斷或相當可能中斷，同樣違反《立法會（權利及特權）條例》17(c) 條。

由於終審法院稍後將就前立法會議員梁國雄於2016年11月涉嫌干犯藐視罪一案展開審訊，故申請將本案押後至10月4日再提訊，以等待終院判辭，獲法庭批准。候審期間兩名被告准予現金1000元保釋外出，期間不得離開香港；惟尹兆堅因參與立法會初選，被指違反《國安法》一案需要繼續還押，故今日提訊後仍然需要交由懲教署看管。

有關梁國雄一案，梁被指於2016年11月在立法會房屋及發展事務委員會討論橫洲發展期間，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控干犯《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪；案件經裁判法院審理後，梁被判無罪；律政司上訴至高等法院得直，梁則隨即申請上訴至終審法院，獲終院批出上訴許可，案件將於8月31日審理。

據悉，控方指黃碧雲和許智峯於2020年10月15日在立法會發展事務委員會遴選主席期間衝出主席台，抗議會議主持謝偉銓就接受民主派提名的安排，其中黃碧雲被指搶奪主席台上的咪高峰發言，其後離場抗議，許智峯則被指取走台上部份選票，令會議程序受阻。

就有關同年10月16日的控罪，據悉控方指黃碧雲於當天立法會環境事務委員會遴選主席期間，將一張屬當日另一會議，顏色相同但內容不同的選票遞予尹兆堅；尹被指其後將該選票投進投票箱，令箱內的選票總數比正常多出一張，從而阻礙會議程序。

案件編號：ESCC 757-758/2021