今增5宗確診　友愛邨愛暉樓老翁離世證染疫　另有少於5宗初步確診

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-14 15:03

新冠肺炎疫情回落，今日（14日）新增5宗確診個案，當中1宗為本地感染個案，屬有關連個案。患者為一名70歲男子，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，於3月31日發病。他於上周四離世，其後抽取樣本化驗後確診。 此外，4宗輸入個案中，有2宗從巴基斯坦抵港，均帶有N501Y變種病毒。衞生署指，今日有少於5宗初步確診個案。

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衞生署衞生防護中心公布新增5宗確診個案，當中1宗本地感染，屬有關連個案。患者為一名70歲男子（個案編號：11611），居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，於3月31日發病。衞生署指，該名確診者為退休人士，於4月8日在家中離世，4月12日於富山公眾殮房抽取樣本化驗新冠病毒後，證實確診。

2宗巴基斯坦輸入個案帶N501Y變種病毒

4宗輸入個案中，有2宗從巴基斯坦抵港，分別一名26歲女子（個案編號：11610）及一名20歲女子（個案編號：11612），二人分別乘搭EK384航班於4月1日及11日到港，她們均沒有病徵，並帶有N501Y變種病毒。另有一名56歲男子（個案編號：11609），於4月12日乘搭QR818航班從埃及抵港；一名2歲男童（個案編號：11613），於4月4日乘搭UK6395航班從印度抵港。

此外，衞生防護中心更正一名71歲女確診者的資料（個案編號：11535），為4月7日確診個案，當時指她為無源頭個案，衞生署今日更正為有病學關連個案。她居於友愛邨愛暉樓第3座。

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