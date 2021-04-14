新冠肺炎｜何栢良憂變種病毒入侵社區　促禁菲律賓等四地航班抵港

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-14 12:22

本港新冠肺炎疫情未止，截至昨日（13日），累計210宗N501Y變種病毒個案，全屬輸入個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（14日）早在電台節目稱，政府應考慮禁止從菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦出發的航班抵港。他警告若不煞停航班，擔心變種病毒隨時入侵本港社區。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，本港今個月的疫情大致平穩，雖然持續有源頭不明個案，但單日本地病例都呈單位數。不過輸入個案一直增加，今個月首12日已經錄得102宗輸入病例，當中92宗分別來自菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦。昨日新增的10宗輸入個案當中，8宗帶有變種病毒。他認為政府應考慮禁止從這些地區出發的航班抵港。何栢良說，疫情反彈的菲律賓和印度，完全符合禁飛標準，「我唔明政府等緊乜嘢。」他警告，如果不煞停航班，擔心變種病毒隨時入侵本港社區。

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另外，何栢良表示，本港早前計劃訂購的英國阿斯利康新冠疫苗，已累積越來越多副作用，歐洲藥監局藥物標籤新列明的副作用包括「非常罕見」的腦部血栓，即每1萬人接種會出現一宗；另一個「常見」副作用為血小板數目下降，即每100人接種會出現一至九宗。他解釋，血小板不足可能導致出血，嚴重的話更可能會內出血和中風，是值得關注的副作用。他認為不值得採購腺病毒載體疫苗，建議政府取消訂單。

他又指，美國食品及藥物管理局發現，當地有6名18至48歲的女子，接種美國強生新冠疫苗後，出現大腦靜脈血栓塞，情況類似阿斯利康疫苗，他認為叫停接種是恰當。