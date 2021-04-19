IVE生研發手機APP改善跑姿　田徑教練：可避免受傷、提升成績

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-19 08:00

香港專業教育學院兩名學生成功研發一款人工智能（AI）手機應用程式，實時辦別跑手跑姿的擺動及角度，助跑手及教練改善姿勢，避免因錯誤動作而受傷，未來希望應用更多運動類型，協助運動員提升成績。 有中學田徑教練指，錯誤跑姿會影響跑速及表現，同學配合應用程式訓練，短跑成效顯著，在改善跑姿後30米短跑可縮短0.1至0.2秒，加上成本容易負擔，相信可以廣泛應用。有學界跑手就指，數據參與比教練指示更清晰，疫情下可以自行訓練。

香港專業教育學院兩名學生成功研發一款人工智能（AI）手機應用程式，實時辦別跑手跑姿的擺動及角度，助跑手及教練改善姿勢，避免因錯誤動作而受傷。（香港專業教育學院提供圖片）

香港專業教育學院（IVE）人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生李耀朗及鍾緯誠花約半年時間研發「Performance Runner」應用程式，透過AI技術分析跑手步姿，實時顯示肩膀、手肘、臀部和膝蓋的擺動角度，跑手亦可儲存影片和數據重溫，以評估表現改善跑姿。

他們指，發現街上跑手跑姿不一，可能因錯誤動作導致受傷，加上疫情下不少跑步訓練暫停，希望可以提供科學化數據改善跑姿，暫時會與中學學界合作，未來進一步研發其他運動類別，再計劃推出市面使用。

（左起）IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生鍾緯誠、IVE（沙田）資訊科技系署理高級講師郭譽豪，以及IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生李耀朗，開發人工智能跑姿分析應用程式Performance Runner」，成功獲得多個獎項。（香港專業教育學院提供圖片）

現時長沙灣天主教英文中學田徑隊正試用應用程式，吳志偉老師表示，短跑勝負僅分毫之差，改善跑姿可以提升運動表現，同學們配合應用程式訓練後，粗略計算短跑30米可以有0.1秒至0.2秒的改善。

吳續指，港隊成員訓練有先進儀器監察，但中學成本有限，難以負擔昂貴的感應訓練裝備，若能夠利用手機應用程式輔助，相信對同學的跑步成績有所提升。

長天校隊成員秦椲楠同學指，利用應用程式訓後，發現自己提腿角度及落地角度有差別，因可以重溫跑步紀錄，改善跑姿不算困難，「好過阿sir只係講幾句，指示含糊」。

「Performance Runner」曾於多個比賽中獲獎，包括於「iOS App Dev and Challenge 2019」獲得第一名；於「2019年中國高校計算機大賽—移動應用創新賽」中擊敗如台灣、馬來西亞等地的大學及大專生勇奪一等獎；又在「第6屆香港大學生創新及創業大賽」中奪得創新項目資訊技術組別三等獎。