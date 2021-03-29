IVE師生合作製360度虛擬導覽短片　助市民網上遊海事博物館

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-29 08:00

面對新冠肺炎疫情下的新常態，本地不少文化藝術活動均網上實體並行，舉辦虛擬導賞、網上展覽、遊戲和講座等，提升互動元素吸引觀眾。香港專業教育學院（IVE）師生合作拍攝及製作了360度虛擬導覽短片，讓公眾在疫情期間亦能於網上參觀展館及觀賞館藏。

香港海事博物館。（受訪者提供）

為協助學生掌握應對行業發展的新技能，IVE資訊科技學科等師生早前與香港海事博物館合作，製作多項提升博物館數碼化體驗的項目，加強遊覽海事博物館時的互動元素；當中包括由師生製作360度虛擬導覽短片。

是次的短片由IVE多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑學生運用8K高解像度的360度鏡頭拍攝，並已上載至海事博物館的網站。

短片精選7件別具特色展品，如擁有逾250年歷史的「廣州十三行洪氏卷軸」，紀錄了自1757年乾隆皇帝下令開放廣州「一口通商」，形成外國洋行林立的「十三行」商館區的場面。而展現香港海港景致「從錨地張望」亦有特色，是英國海軍於1846年繪畫的海圖，可一探19世紀九龍半島的景色。

六個鏡頭拍攝 後期製作耗時數月

參與拍攝的學生陳柏希說，由於專門製作360短片的相機上多達六個鏡頭，每次拍攝一張相片都要確保所有鏡頭對焦穩定、光線充足，團隊用了一整天時間拍攝博物館現場環境，及後再用上個多月進行後期製作。

另一組員黃灝鏗則指從拍攝中了解到不少海事歷史與文化，他憶述小時候曾學習滑浪風帆：「有時我們會與海上的船隻非常接近，當時我已經對船隻和航海的操作感興趣。這次製作影片期間，有機會細閱館內不同展品的資訊，例如從模型船隻看到19世紀帆船的設計，令我印象深刻。」

網上遊戲、短片提升博物館互動元素

此外，他們亦正創作一款網上遊戲，遊戲以博物館的一個專題展覽為主題，利用海灘廢物與其外貌相似的天然海洋物種進行配對，例如白色的發泡膠生果網與白化了的珊瑚、生鏽的汽水罐與圓柱狀浮木等，引發玩家對環境污染的關注。

IVE演藝及文化管理高級文憑學生陳婉琪則透過記錄海洋的聲音，希望喚起人類對海洋環境的關注，宣揚關注海洋的訊息。婉琪自小在父親薰陶下喜歡到訪圖書館和博物館，她說：「這次項目令我有機會親身了解博物館的項目策劃及營運等工作，加上看見自己的創作能應用於博物館的推廣活動中，別具成功感。」

博物館教育主管朱文燕指，館方早前亦曾舉辦網上展覽，與IVE師生合作，希望進一步將遊覽的體驗數碼化，加入更多互動元素。