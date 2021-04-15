國家安全教育日｜小學生直言憲法難理解 「國家安全」只知名字

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-15 14:32

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，有小學舉辦一連串相關的教學活動，其中問及國家安全、國安法等概念。有高小學生認為，在理解「憲法」、「國家安全不受內外威脅」上感到有困難；亦有初小學生表示，雖知今日是教育日，但直言只知名字，不理解何謂「國家安全」。

上水的鳳溪第一小學今日準備展板、問答比賽、基本法展覽車等，教導國安教育。（歐嘉樂攝）

工作紙問及那一年首次提出「總體國家安全觀」

位於上水的鳳溪第一小學今日(15日)準備展板、問答比賽、基本法展覽車等，教導該校校生國安教育。其中，小五至小六工作紙其中一條問題為「有那些行為違反國安法？」，並有三個答案選擇，分別是持械傷人、勾結外國勢力，鼓吹「香港獨立」、偷盜；小三至小四工作紙中，則有問到國家主席習近平，在那一年首次提出「總體國家安全觀」。

「唔受內外威脅狀態有啲難明」

六年級張同學認為，活動有趣好玩，自言平日由電視、網上短片學習。張指，覺得學習國家安全「有少少難，包括咁多個安全，邊啲行為違反國安法，又有五大要素」，尤其就「憲法」、「內外威脅」部分難以理解，「唔受內外威脅狀態有啲難明」，故猜想「內外」是指內地、外地，「但我唔知嗰種威脅係咩威脅」。

至於完成了網上問答比賽的五年級廖同學亦指，15條問題中，部份字眼較艱深，如憲法、國際駭客等，未從課堂中學過，故只可以常理判斷，對小五生而言有難度，但認為目前開始學習，不算過早。

另外，同學亦可到國安教育展玩遊戲，並在完成後獲獎品。二年級的陳同學指，拿到禮物好開心，被問及今日是什麼日子，雖解釋到全民國家安全教育日，「淨係知個名，唔知咩係國家安全」，另一名二年級蔡同學指，學了「基本法」，但不明白基本法為何，一旁朱同學亦笑言，今日不用上堂，可去玩很開心。