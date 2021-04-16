譽宴要求不接種員工停工　集團主席︰停工僅字眼問題「用住先」

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-16 10:21

政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，經營酒樓婚宴的譽宴集團流出內部通告，員工如月底前未接種疫苗須停工。譽宴集團主席張梓豪今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，認為接種後可令員工及食客安心，集團曾用獎金方式鼓勵員工接種，約三成幾員工響應，其餘正準備登記，餘一成人仍未決定，他解釋該通告提到「停工」只是字眼問題「用住先」，仍未決定具體措施，又指，通告曝光後有壓力，令他疑慮推動打疫苗是否有錯。

疫苗氣泡｜譽宴發通告要求員工打針否則停工 前線憂進退兩難

集團曾用獎金方式鼓勵員工接種

張梓豪表示，其酒樓於3月31日已出通告，鼓勵接種員工每人派1000元，形容屬「勸喻式」，指有逾30%員工已接種或登記，連同正準備登記的人數已接近89.3%，只餘10%仍未決定，「唔會迫佢」，直至政府政策出台後，不少顧客反映希望員工打針，以舉辦較大型的宴會。

張梓豪解釋，通告提到「停工」，只是「字眼」問題「用住先」，仍未決定具體措施，包括集中同一地點或轉做其他工作。他評價集團向來照顧員工，稱去年蝕3000萬元，疫情期間無裁員、減薪，並向員工派發兩次額外資助，認為涉事通告不會令員工誤解公司用意。

通告曝光後有壓力 疑慮推動人去打疫苗是否有錯

他指，通告曝光後有壓力，令他疑慮推動人去打疫苗是否有錯。他表明，個人支持接種疫苗，認為接種後可令員工及食客安心。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼