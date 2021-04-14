疫苗氣泡｜譽宴發通告要求員工打針否則停工　前線憂進退兩難

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-14 21:25

日前特首林鄭月娥公佈放寬食肆安排，食肆員工需接種疫苗，並規定食客必須使用「安心出行」，才可延長堂食時間及每桌人數上限。今日網上流傳一份由主要辦婚宴酒席的譽宴集團發出的員工內部通告，指員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明交予公司人事部門，否則29日起安排停工。有現職員工向《香港01》確認文件內容屬實，指體諒公司「遵從港府要求」，但作為員工感到「進退兩難」，「打咗又好似屈服，唔打無工開」，仍要時間考慮會否去接種疫苗「保飯碗」。

有現職員工確實文件內容，指體諒公司只遵從港府要求，現時的確不多同事已接受疫苗注射。（網上圖片）

專門辦婚宴酒席的譽宴集團，其公司人力資源部於今日（14日）向全體員工發通告，指員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明whatsapp交予公司人事部門，否則本月29日起安排停工，並指由社會運動至疫症來襲已歷時22個月，集團處於「嚴峻的經濟困難」，只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施。

專門辦婚宴酒席的譽宴集團，其公司人力資源部於今日（14日）向全體員工發通告，指員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並需將證明whatsapp交予公司人事部門。（譽宴facebook圖片）

有譽宴員工確認通告內容屬實，明白公司只是迫不得已，行內不少職工議論紛紛，仍在考慮應否「保飯碗」注射疫苗，又慨歎「做得飲食業，就算我唔打針唔做呢間，去第二間都可能會迫(打針)，只係未必會白紙黑字咁寫。打針的話又要擔心安全，部分客睇到又係唔鐘意，好難做。」該員工說，現時港府迫大集團、餐飲業向員工「埋手」，只為確保更多人接種疫苗。

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該員工又提到，公司發出通告後，不少人客如「驚弓之鳥」，擔心出席宴會的所有客人需接種疫苗後才可用餐，並紛紛就此查問，感到無奈：「本身的確無乜同事有打針，而家個個都要諗點做。」