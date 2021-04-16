陪審員津貼及淫審處審裁委員酬金　政府刊憲建議調高　最高增6.6%

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-16 15:45

政府今日（16日）刊憲，建議增加陪審員津貼額及淫褻物品審裁處審裁委員酬金建議金額，根據相關文件顯示，調整加幅介乎4.5%至6.6%，其中普通證人加幅最多，將由原本每日575元或不超逾4小時285元，加至615元或305元。政府將於本月21日以先訂立後審議的程序，向立法會提交有關修訂，預計修訂金額將於本年8月1日實施。

政府今日（16日）刊憲，建議增加陪審員津貼額及淫褻物品審裁處審裁委員酬金建議金額，加幅介乎4.5%至6.6%。（資料圖片）

現時及建議的陪審員及證人津貼額及淫褻物品審裁處審裁委員酬金額

政府憲報刊登行政長官會同行政會議於上月30日作出的《2021年陪審員津貼（修訂）令》及《2021年淫褻及不雅物品管制（修訂）規例》，分別增加陪審員的津貼額及淫褻物品審裁處（淫審處）審裁委員的酬金額。政府將於本月21日以先訂立後審議的程序向立法會提交有關修訂。

陪審員津貼及額外津貼加至930元

文件顯示，陪審員津貼及額外津貼將由每日875元建議增加至930元，增幅6.5%；普通證人最高津貼由每日575元或不超逾4小時285元，增加6.6%至615元或305元。

至於專業人士及專家證人最高津貼，就由每日3,065元或不超逾4小時1,530元，增加4.7%至3,210元或1,600元。

審裁委員擔當淫審處成員工作的酬金，原本工作不少於半日為990元或不足半日為495元，將增加4.5%至1,035元或520元。

政府今日（16日）刊憲，建議增加陪審員津貼額及淫褻物品審裁處審裁委員酬金建議金額，加幅介乎4.5%至6.6%。（資料圖片）

預計今年８月１日實施

此外，刑事訴訟程序規則委員會已於本月1日根據《刑事訴訟程序條例》第9B條，訂立《2021年刑事訴訟程序（證人津貼）（修訂）規則》；而終審法院首席法官亦已於同日根據《死因裁判官條例》第54條，訂立《2021年死因裁判官（證人津貼）（修訂）規則》，以分別調高刑事訴訟程序及死因裁判官的研訊中證人的津貼額。政府計劃於5月5日向立法會提交這兩項規則以審議通過。

政府發言人表示：「增加陪審員和證人的津貼額是為了維持有關津貼額的實際價值，從而盡量減低公眾人士因出任陪審員或以證人身分出庭作證而蒙受的經濟損失。建議的津貼額是按照立法會財務委員會批准和於2014年經調整的機制而釐定的。」發言人又指，至於建議的淫審處審裁委員的酬金額，已參考政府就各委員會的非官方成員所釐定的酬金上限。

在有關立法程序完成後，經調整的陪審員、證人及淫審處審裁委員的津貼額或酬金額將於8月1日實施。