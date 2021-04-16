復必泰｜李嘉誠養和打首針　聶德權極速分享帖文：感謝您的支持

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-16 19:17

新冠肺炎肆虐全球逾一年，近日港府以放寬防疫措施以及延長食肆的營業時期等，呼籲市民接種疫苗。現年92歲的長和系創辦人李嘉誠，於李嘉誠基金會於Facebook網頁上載李嘉誠接種疫苗的相片，並在相的上方寫下「我今天打咗疫苗，你打咗未？」據知他到養和醫院接種復必泰疫苗。

基金會帖文後約半小時，公務員事務局局長聶德權隨即轉載其帖文，他對李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃表達感謝。

基金會帖文後約半小時，公務員事務局局長聶德權隨即轉載其帖文，他對李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃表達感謝。（聶德權facebook截圖）

公務員事務局局長聶德權隨即轉載其帖文，他對李嘉誠身體力行支持疫苗接種計劃表達感謝，又指香港要建立保護屏障，重啟經濟，恢復出行，讓大家重回正常生活，呼籲盡早接種疫苗，但卻沒有讚好「誠哥」的帖文。另外，食物及衞生局局長陳肇始則未有於社交網頁帖文。

另外，「誠哥」的「紅顏知己」，維港投資創辦人周凱旋早前同樣到養和醫院接種復必泰疫苗。

現年92歲的長和系創辦人李嘉誠，於李嘉誠基金會於Facebook網頁上載李嘉誠接種疫苗的相片。（李嘉誠基金會於Facebook圖片）

教育局政治助理施俊輝，今天在官涌體育館社區疫苗接種中心完成了第二針科興疫苗接種，他說場內人數較多，等候時間亦較上月打第一針時為長，但整體安排理想，過程十分順利。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼