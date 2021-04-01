選舉大改革︱李嘉誠隔一日跟隊？　長江集團登報「全力支持」改制

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-01 16:03

全國人大常委會前日（3月30日）通過修改香港選舉制度。本港四大地產商中，恒基兆業地產、新鴻基地產、新世界發展昨日（31日）都已在親中報章刊出廣告支持改制，獨欠長江集團。至今日（4月1日），長江集團亦在《大公報》和《文匯報》登出廣告支持。

長江集團刊出半版廣告，表明「全力支持全國人大常委會修訂《基本法》附件一附件二完善行政長官及立法會產生辦法」。同頁的還有信和集團，所用字眼相同。

兩度引用「黃台之瓜」 同時反對港獨

李嘉誠過去多次談到香港時局，言論備受關注。早於2013年，他就談到「愛國愛港」，指愛國是要「講真話」、「做實事」及「有貢獻」。2016年元旦旺角騷亂後，李嘉誠在翌月業績會上，首次引用唐代《黃台瓜辭》「黃台之瓜，何堪再摘」。《黃台瓜辭》內容勸告武則天不要把自己的子女趕盡殺絕，被解讀成規勸當權者寬大對待年輕人，而他同時又反對港獨，反問「香港有何資格獨立？」

2019年修例風波期間，香港各大地產發展商紛紛登廣告讉責示威者暴力。李嘉誠同樣登報反對暴力，惟同時以「一個香港市民李嘉誠」身份登廣告，再度寫上「黃台之瓜，何堪再摘」，又寄語年輕人「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」。

不過，李嘉誠勸政府對年輕人網開一面的言論，引來建制陣營的不滿。工聯會主席吳秋北在facebook分享改圖，諷刺李是「曱甴王」。李嘉誠後來接受傳媒訪問時表示，已經習慣近年以至在反修例事件期間受到莫須有的指責。星島集團主席何柱國則為李嘉誠「說好話」，指社會有部份人誤解李嘉誠，舉例李在修例風波中撥出10億元作為中小企的「應急錢」，「皆因明白到作為愛中國，愛香港的社會領袖，有責任為社會穩定出錢出力。」

去年中央拍板推出《港區國安法》後，各大地產商紛紛表態支持，包括長和系現任主席李澤鉅。

長和系前主席李嘉誠。（資料圖片）