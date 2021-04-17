新冠疫苗｜接種50日首破100萬劑　中年男打復必泰後失去知覺送院

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-17 00:46

新冠肺炎疫苗接種計劃踏入第50日，政府公布，至今有約67.2萬名市民接種第一劑疫苗，約345,900名市民已接種第二劑，接種劑數首破100萬關口，共約1,017,600劑。 截至今日凌晨，過去24小時共有5宗送院個案，其中3人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。全部個案均打復泰第一劑後出現不適，包括一名40歲男子失去知覺及抽搐。

67萬人至少已接種一劑疫苗

截至今晚8時的過去24小時，約有36,500名市民接種疫苗，當中有約4,500人打第一劑科興疫苗，11, 900名市民打第二劑；有約18,200人打第一劑復必泰疫苗，約有1,900人打第二劑。

約671,700名市民已接種第一劑計，約368,000人（54.8%）接種科興疫苗，約303,700人（45.2%）接種復必泰疫苗。已接種第二劑則有345,900名市民，包括約200,600名接種科興疫苗、約145,300名接種復必泰疫苗。

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政府發「最後通牒」 預約按日增四分一

政府周一公布將推出「疫苗氣泡」計劃，日前再宣布疫苗接種中心運作至9月底，若要接種復必泰，須在8月底或之前打第一劑。截至今日晚上8時的24小時內，有2.65萬人在網上預約接種疫苗，比昨日上升約23.8%。當中，約4 ,700名市民在網上預約打科興，比昨日升約9.3%；約21, 800名市民預約打復必泰，比昨日升27.5%。

截至今日凌晨，過去24小時共有5宗送院個案。（資料圖片）

5宗打復必泰後不適送院

昨日有5宗送院個案，其中3人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。全部個案均是打復必泰第一劑，年齡介乎30至61歲，分別出現暈眩、頭痛、胸口痛、胸悶、氣促、出疹情況及高血壓等情況。

其中，40歲男子在伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心打復必泰後，失去知覺及抽搐，其後送到律敦治醫院，經治療後已經出院。

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