新冠疫苗｜跨境司機打兩針後14日只須3日一檢測　下周五生效

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-16 21:40

政府不斷探討接種新冠疫苗的誘因，運輸署宣布，下周五（23日）起跨境運輸司機接種在兩劑疫苗後達14日，入境內地可由現時要每日一檢，放寬至3日一檢。目前已有5,700名司機接種兩劑疫苗，佔活躍司機80%。

須持72小時核酸檢測陰性證明

運輸署今日（16日）表示，隨着香港疫情逐漸緩和，特區政府會以「疫苗氣泡」為基礎調整各項防控措施，港府早前已得到廣東省政府同意，下周五（23日）凌晨零時起，完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機，透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到廣東省根據運輸署提供的資料發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須每日採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、完成接種兩劑疫苗後未滿14天、或「粵康碼」系統未顯示相關確認信息的跨境貨車司機，署方稱在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。

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5700活躍司機已接種第二劑疫苗

根據運輸署的登記紀錄，現時大概有11,000名跨境貨車司機，活躍司機大概有7,000多名，截至4月15日，約有6,700名跨境貨車司機已接種第一劑疫苗，5,700人已接種第二劑疫苗，分別佔活躍跨境貨車司機中的超過90%及80%。

運輸署表示，鼓勵跨境貨車司機盡快接種疫苗，並呼籲跨境貨車業界繼續留意兩地政府發放的最新公布，對最新跨境核酸檢測安排有任何問題，可致電署方熱線2399 6925查詢。