新冠肺炎｜張建宗：有跡象顯示疫情反撲來勢洶洶　籲積極接種疫苗

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-04-18 10:03

本港昨日(17日)確認首宗社區變種病毒個案，政務司司長張建宗指情況令人憂心，有跡象顯示疫情反撲，來勢洶洶；他指香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，而新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，他呼籲市民及早積極接種疫苗。

張建宗今(18日)於網誌指，對於首宗社區變種病毒個案，特區政府高度關注，嚴陣以待，已全力追蹤源頭及緊密接觸者，通過強制檢疫、強制檢測及限制與檢測宣告等措施，盡早截斷病毒傳播鏈。

他又指，值得留意，新冠疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，此組別可由本周五﹙4月23日﹚上午9時起預約；接種復必泰疫苗的最低年齡為16歲，而接種科興疫苗的最低年齡為18歲。年滿18歲者接種當日只須出示身分證明文件，未滿18歲者則須攜同家長同意書。

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他指，香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種；此時此刻，接種疫苗實有其重要性、必要性及迫切性。他呼籲市民及早積極接種疫苗，保護自己、家人和朋友，以及全港社會，盡早建立免疫屏障。

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