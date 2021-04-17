新冠肺炎│創科局副局長到訪「南昌220」 為過渡房屋噴灑塗層

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-17 14:53

新冠肺炎疫情持續，政府昨（16日）更指有一宗初步確診個案涉及變種病毒，惟基層市民在防疫上往往遇到不少困難。創科局副局長鍾偉強今日聯同本地消毒塗層公司和義工，到社聯「組合社會房屋計劃」-「南昌220」進行探訪，並為該處的公共設施噴上90天有效的抗病毒塗層。

位於深水埗南昌街202至220號的「南昌220」是社聯首個「組合社會房屋計劃」，項目是利用閒置用地及利用組裝合成建築技術興建組合屋，為有明確過渡性房屋需要（輪候公屋最少三年）、現正居於不適切住房的家庭及人士，提供面積由130至293平方呎不等的單位，租約期為兩年。該處樓高四層，提供89個單位。當中包括35個1人單位、29個2人單位、23個3人單位及2個無障礙單位，由東華三院負責管理，住戶已於去年八月開始陸續入住。

創新及科技局副局長鍾偉強與東華三院行政總監蘇祐安、社服科主管梁碧琼以及捷和實業有限公司副總裁兼市場營銷總監洪思聰今日（17日）到訪「南昌220」過渡房屋，期間除了深入了解居民的生活狀況，也與居民分享本地創科成果及抗疫心得。他們又親自為「南昌 220」的公共空間進行噴灑塗層工作，並向住戶派發防疫物資。