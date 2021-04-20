香港01五周年慶典│林鄭拍片致賀　于品海 : 與香港同追求美好生活

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-20 20:55

《香港01》作為倡議型媒體先行者，於2016年1月率先在網上創刊，提出「是時候改變了」作口號，與港人共同經歷大小事，既走進社區深耕細作，同時亦對社會議題作出深入調查與分析，為香港的改變方向提謀獻策。《香港01》今日（4月20日）在灣仔香港會議展覽中心舉行五周年慶祝典禮，場內政商名人雲集，場面熱鬧，一同見證《香港01》的重要時刻。 特首林鄭月娥雖正身處海南出席博鰲論壇，但百忙中仍以視像形式參與盛事，並提及認同「是時候改變了」的口號，並指「一國兩制」仍然是確保香港長期繁榮穩定的最佳制度，故這個初心毋須改變。她亦留意到《香港01》創辦人于品海早前發表文章，提及香港市民有責任共同制止任何不符合「一國兩制」的行為，她對此深表認同。

《香港01》五周年慶祝典禮冠蓋雲集，圖為《香港01》創辦人于品海（右四）、全國政協副主席梁振英（右五）、中聯辦副主任盧新寧（右三）、財政司司長陳茂波（左三）、立法會主席梁君彥（右二）、《香港01》董事兼執行總編輯戚本業（右一）、董事兼行政總裁蘇曉婷（左二）、董事兼首席技術總監王龍瀟（左一）。（曾梓洋攝）

《香港01》成為本港綜合新聞類別第一位

《香港01》創辦以來，一直為提供多元化的優質新聞及生活資訊，令讀者迅速掌握社會脈搏，在短時間內獲各界認同，根據獨立第三方機構Comscore數據，2020年11月《香港01》按月不重覆總觀眾人數更直迫500萬，成為本港新聞／資訊-綜合新聞類別第一。

《香港01》五周年慶祝典禮今午假灣仔香港會議展覽中心會議廳舉行，場內冠蓋雲集，主禮嘉賓包括全國政協副主席兼前特首梁振英、前特首曾蔭權、中聯辦副主任盧新寧、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、前全國人大常委范徐麗泰、全國人大常委譚耀宗、前立法會主席曾鈺成，另有眾多政商文化界要員親臨到賀，各界名人聚首一堂暢談及交流意見，熱鬧非常。

特首林鄭月娥現正於海南出席博鰲亞洲論壇年會，百忙中仍以視像形式祝賀《香港01》五周年。（短片截圖）

特首林鄭月娥：認同「香港是時候改變了」

正在海南出席博鰲亞洲論壇年會的特首林鄭月娥，透過預錄短片對《香港01》五周年表示衷心祝賀，她指《香港01》在2016年1月成立，並以香港「是時候改變了」為口號，她深信改變是為了更好，而不是為變而變，更特別提到回歸近24年以來，「一國兩制」仍然是確保香港長期或繁榮穩定的最佳制度，所以這個初心毋須改變，但要為更好的香港求變，就需要不忘初心堅守「一國兩制」，為改變創造條件指明方向。

林鄭月娥提及《香港01》既然以「改變香港」為口號，當然少不了對現狀的不滿及對特區政府的批評，而香港是崇尚自由的社會，任何管治者都必須以謙卑的態度聽取意見，積極回應、提升自理效能。

特首林鄭月娥稱很欣賞《香港01》的多元工作，包括舉辦兩屆經濟高峰論壇，邀請正商界領袖為香港的經濟把脈，抒發己見、共謀出路，祝願《香港01》繼續一起見證香港未來的光輝發展。（余俊亮攝）

《香港01》創辦人于品海早前曾發表文章提及，香港市民有責任共同制止任何不符合「一國兩制」的行為，林鄭月娥對此完全認同，並希望《香港01》能發揮傳媒的功能，全面準確地向市民報道有關貫徹「一國兩制」、維護國家安全、落實「愛國者治港」的工作，並作出持平公允的評論。她指在資訊高度流通、瞬息萬變的年代要經營成功的媒體實在不容易，《香港01》成立短短五年已經構建了網站、手機應用程式及周報等平台，兼備數碼與印刷媒介的發展，擁有廣泛的閱覽群眾，她亦很欣賞《香港01》的多元工作，包括舉辦兩屆經濟高峰論壇，邀請正商界領袖為香港的經濟把脈，抒發己見、共謀出路，這些都是《香港01》上下同仁多年來一直努力的成果最，祝願《香港01》繼續一起見證香港未來的光輝發展。

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《香港01》創辦人于品海於五周年慶祝典禮上以《與香港社會共同追求美好生活》致辭，強調「香港必須改革」正是《香港01》的核心倡議，將繼續通過科技以及努力改變香港人對社會的傳統認識，將新聞媒體的陳舊形式、陳舊價值觀、陳舊的呆板論述改變。（李澤彤攝）

創辦人于品海：五年來香港的三個大變化

《香港01》創辦人于品海於五周年慶祝典禮上以《與香港社會共同追求美好生活》致辭，憶述《香港01》創刊時，提出「是時候改變了」、「社會撕裂、大家都輸」的警告，當時就是希望香港去除抗爭式的政治，將政治聚焦社會民生，而不是假民主自由之名進行無休止的政治爭吵，亦不應僵化對待五十年不變，對早已經過時和失焦的社会制度以及它凝聚的怨氣和怒氣視而不見、聽而不聞，可惜不幸一一言中，香港變化之大，所有香港人，甚至是全國以至整個世界，或多或少都感受得到。

回顧過去五年，于品海指香港發生三個變化，其中兩個是轟轟烈烈，其一是反修例騷亂，前奏就是2014年的佔中運動以及2016年初的旺角騷亂；另一是中央政府替香港制定《港區國安法》，以及剛發生的選舉制度改革，它們徹底觸動了香港社會一直習以為常的政治格局；最後是新聞媒體領域正在發生的寧靜革命，表面看來是不同新聞媒體之間的商業競爭，事實上，新聞媒體的領導地位更替從來都反映了社會的轉型，是展現意識形態以及社會論述之間的變化。《香港01》作為網絡媒體，在缺乏日報或電子媒體支撐的情況下成為具領導地位的主流，每日有接近200萬人從我們的網站獲取資訊，90%身處香港，每個月有接近500萬人做着同樣事情，與我們的倡議在進行互動，這就是一種社會新常態。

《香港01》於2016年初創刊時，創辦人于品海提出「是時候改變了」、「社會撕裂、大家都輸」的警告，可惜過去五年不幸一一言中。（資料圖片）

香港社會在五間年經歷了翻天覆地的變化，《香港01》創刊以來都直視社會問題，敢於為巿民發聲，並以創新思維勇於提出倡議，于品海笑稱創立《香港01》，朋友都勸他不要浪費金錢，但他深切感受到社會對轉型的渴望與新聞產業的發展機遇，而當時香港的新聞行業實在太過迂腐，毫無想像力、形式簡陋、科技落後，就算香港社會的變化如此明顯，但新聞行業依然因循守舊、故步自封，完全看不見世界在變、國家在變、香港在變，有關情況就如今天的外國媒體CNN、《紐約時報》、BBC般，就像身處自己的母體一樣，面對世界格局的變化，只能夠退守到自己的同溫層之內。有見及此，于品海在堅持對市場變化的判斷，決定創辦《香港01》。

保持優勢需靠自身努力

于品海表明，「香港必須改革」正是《香港01》的核心倡議，且會一直坐言起行，通過科技以及努力改變香港人對社會的傳統認識，將新聞媒體的陳舊形式、陳舊價值觀、陳舊的呆板論述改變。他不諱言《香港01》其實是幸運的，因為舊世界太不爭氣，稍為努力一些，就可以改寫版圖，至於能否這個保持優勢，並非取決於對手，而是要視乎《香港01》自身是否努力、持續去改革。他強調《香港01》會繼續善用香港人對轉型的渴望，特別是利用科技在香港社會萌芽的助力，追求繼續進步，而香港社會是否可以將被革命的危險轉變為掌握改革的機遇，也要依靠它們。

面對未來更多的挑戰，于品海提到政治的基礎是人民，這亦是民主的應有之意，而過去一百多年不少學者都在追問，是不是有了選舉就等同有了民主？但到現在都沒有人敢給出肯定的答案，惟中共有一句話：「人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標」，這句話很踏實，且容易讓人明白，能讓政黨工作更加具體化，而且更加民主，甚至解構了政治的扭曲和醜陋。他探問香港政府的官員、建制或泛民的從政者能否感悟到其寓意的深刻性？他希望這句話能夠成為香港政治精英勇於喊出的口號。作為一個積極鼓勵社會改革的倡議型媒體，《香港01》將做新聞的價值指向明確地鎖定在這一句口號之上，並以此作為對香港社會變化的期許。

過去五年本港民生與政治均有重大轉變，《香港01》創刊以來與社會無縫互動，獲社會各界認同，今日多名重量級政要人物親臨《香港01》五周年慶典致賀，分享喜悅。

《香港01》五周年慶典政要名人雲集，全國政協副主席兼前特首梁振英與中聯辦副主任盧新寧互相問好。（曾梓洋攝）