灣仔單位涉藏大批汽油彈　女子認罪候判　控方指已知案中最多

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-19 16:23

警方前年11月在灣仔一單位檢獲逾百支汽油彈或半製成汽油彈，5名男女被控串謀縱火罪，以及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀財產罪。案件今（19日）在區域法院再訊，其中一名女被告承認管有物品意圖摧毀財產罪，案件押後至4月30日（下周五）判刑，期間被告繼續還柙。控方本案是已知案件中汽油彈數量最多。

5名被告：鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋，年齡介乎19至24歲。他們同被控於2019年10月30日至11月2日，意圖而一同串謀用火摧毀或損毀屬於他人的財產。他們又被控於同年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，保管或控制59瓶汽油彈，以及79個玻璃瓶每個載有白色廢棉、50個玻璃瓶、約4.6公升液體內含柴油、約1公升液體含異丙醇、約4.9公升液體內含汽油、白色廢棉、布條等，意圖使用或准許他人使用，以摧毀或損毀他人財產。

案件今再訊時，23歲女被告楊泳茹承認管有物品意圖摧毀財產罪。而其他4名不認罪被告，其案件押後至下月14日審訊。

案情指，警方於2019年11月2日到涉案單位，在門外已察覺從單位內傳出濃烈氣油味。警員要求單位內的人開門，但未有人回應，遂破門而入。同時，有監視的警員發現單位內的4男1女從單位的露台位置，跳至3樓的簷篷，再到同層的平台，相關過程遭人拍下。

身處該單位的俄羅斯籍男子，拒讓5人留在單位，他們遂從正門離開。警員之後在不同位置拘捕各人，包括第二被告。她在警誡下保持緘默。

警方在涉案單位內，檢獲控罪物品，以及護目鏡和伸縮警棍等。

案件編號：DCCC97/2020