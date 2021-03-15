的士司機涉運載40汽油彈案　被告稱信熟客無過問　以為是救護物資

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-15 20:09

的士司機聲稱為熟客運送物資，卻被搜出為40個汽油彈案續審，司機今出庭自辯，並稱當日只是按熟客的要求，到教育大學接單，事前不知道是社運活動的物資，亦僅獲告知是救護用品，他稱因相信熟客，雖然到步後交貨人也非其熟客，該交貨人甚至沒有跟車，但他沒有想過是違禁品，亦沒有多問，但他強調不知道箱內裝有汽油彈。案件將於3月26日作結案陳詞。

被告曾偉龍，案發時31歲，他被控1項串謀縱火及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產交替控罪，指他在2019年10月17日至20日期間，在香港與他人串謀用火摧毀或損壞屬於他人的財產。交替控罪則被告於同年10月20日，在大埔露輝路與汀角路交界，保管及控制40支汽油彈、3瓶汽油及2個點火器。

被告在接受警方盤問時稱，案發前他接到熟客甲的電話，約他前年10月20日到教育大學，他當日原本約了一名叫Ella 的女友人到啟德公園放狗，他收到熟客甲的電話後，計劃為先到教育大學，再到大埔墟街市購買狗糧。

控方質疑被告帶狗同行

控方質疑被告當日帶兩狗同行，因被告知道他當日不會載客而是運汽油彈，帶狗亦只是為求掩飾。被告否認，並堅稱不知當日的工作是運送物資，又稱他之前曾載熟客甲，對他有基本信任，案發前接到其電話，自然也認為到埗後會有人聯絡他，認為是舉手之勞，故沒有拒絕。

控方質疑被告連接頭人也不知是誰，到埗後如何找客人，被告稱，以前曾載甲到教育大學宿舍並向他指示過路線。他到宿舍後發現一道虛掩的門，便問人是否有人「call 車」；房中一名男子反問：「你係咪司機？」他當時才知那人是接頭人。

接頭人把箱放入車後離開無隨行

控方追問，被告到步後未見召車的熟客甲，反而出現一名素未謀面的接頭人，並要求將貨物上車，質疑被告沒有過問，甚至拒絕。被告稱當時以為該接頭人會跟車，亦因為相信熟客而沒有想過貨物會禁品。他又稱該貨物是密封的，他有問貨品是甚麼，對方說是生理鹽水、洗眼水等救護物資，故沒有追問。他至接頭人沒有上車才知對方不會跟車，又強調不知道箱子內載有汽油彈和火槍等。

官指審訊過長有損健康

是日的審訊過程顯得緩慢，控辯雙方的盤問均出現輕微語病，令證人不明所以，法官李慶年多次提醒盤問時要「聚焦議題，毋忘初心」，並需要注重語法和將問題「情景化」，以便讓證人理解。審訊至4時半時，辯方欲押後案件擇日再訊，惟李官稱日程繁忙，又稱曾表示擔心過長的審訊有損健康，辯方現在提意押後，直言：「根本都唔係關心我身體。」律師終在今日內盤問完畢。

案件編號：DCCC 144/2020