理大圍城涉助他人逃避拘捕　鄭錦滿等7人被控妨礙司法公正罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-19 19:02

前年11月警方圍堵理工大學多天，有示威者涉循水渠逃離校園，7人被控意圖妨礙司法公正，包括熱血公民立法會議員鄭松泰的助理鄭錦滿，和民政事務總署行政主任陳啟賢等，案件今(19日)在九龍城法院提堂，眾被告毋須答辯，各被告准以現金2萬元至10萬元保釋，須每周到警署報到4日至7日。據了解，鄭錦滿於尖沙咀區內水渠口被拘捕。案件將轉介至區域法院於4月27日再訊。

被告包括民政署行政主任

被告為葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任），黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）和林泳汶（31歲，廣告導演），他們被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為。

涉意圖協助他人逃避逮補

7名被告被指於或約於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向，即作出一項或一連串意圖協助其他人逃避逮捕的作為，而他知道前述的其他人會被香港警務處逮捕。據了解，鄭錦滿於尖沙咀區內水渠口被拘捕。

全部被告准保釋

7名被告准以現金2萬元至10萬元保釋，不可離港，須交出旅遊證件及BNO等。除了1名被告每周4天須到警署報到之外，其餘被告須每天報到。案件將轉介至區域法院於4月27日再訊。

案件編號：KCCC1114/2021