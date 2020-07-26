立法會選舉｜收選舉主任信件　熱血公民鄭錦滿：已放棄城邦論主張

至少9名民主派立法會選舉參選人昨日收到選舉主任來信，要求回應是否反對國安法、否決預算案等問題。未有參初民主派初選的「熱血公民」、港島區參選人鄭錦滿今日（26日）中午在Facebook貼出選舉主任信件，當中指鄭錦滿曾於2016年表明支持港獨、「永續基本法」等。 選舉主任向鄭錦滿提出5條問題，包括是否同意中華人民共和國擁有香港主權、香港是否中國不可分離的一部分，與及他是否仍支持自己在2016年曾提出的「城邦論」等。 鄭錦滿之後回覆指，已放棄「城邦自治、邦聯建國」等主張。

鄭錦滿上載選舉主任信件。（鄭錦滿Facebook）

「法子」未收到選舉主任查詢

鄭錦滿今日發文指，擺街站期間被一名戴口罩男子提醒自己再檢查電郵，他之後發現香港島區選舉主任黃智華昨日已去信向他查詢。

信中提到，雖然鄭錦滿已簽署聲明及確認書，但從新聞媒體留意到2016年時，鄭曾公開表示「堅持政治立場」、「繼續支持港獨」，當年回覆選舉主任時又提到城邦論，當中包括提到香港與中國有邦聯關係，又表示要「永續基本法」，與中國重新立約，確定香港的自治權，釐清權限等。

選舉主任問到，鄭錦滿有關言論是否想表示香港特區與中華人民共和國同樣，擁有相等的主權國家地位，又問他是否同意有關主張是錯誤及嚴重違反《基本法》，以及是否仍然繼續支持該等主張。

鄭錦滿與《熱血時報》網台主持、綽號「法子」的莊芷茵合組名單出戰港島區直選，但排頭位的「法子」暫未收到選舉主任查詢。

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至於他在2016年曾提出「城邦論」等主張，鄭錦滿解釋，當年他獲批准參選，並認為沒有違反《基本法》，但指《基本法》的詮釋權在於人大常委，故若人大常委頒布港區國安法之後，認為有關主張違反《基本法》，「我會在參選之後放棄此等主張」。他又指，因為港區國安法執行，《基本法》詮釋有變，故此決定放棄有關主張。