科大首席副校長倪明選　獲委任為科大廣州分校校長

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-20 13:20

香港科技大學宣布，科大首席副校長倪明選，即將出任科大廣州分校的創校校長。有關決定已獲科大校董會及香港科技大學（廣州）理事會一致通過，委任將在教育部正式批准成立科大廣州分校後生效。倪明選將辭去科大首副一職，並於2021年6月1日生效。科大會就首副職位進行全球招聘。

港府近年積極推動粵港澳大灣區合作，多間本地大學先後進軍大灣區。科大形容，科大廣州分校發展計劃如火如荼進行中，正著手校園規劃設計及教職員招聘、招生等，目標是2022年9月開校。

科技大學2020年10月公布廣州校園詳情及未來發展。(科大提供)

倪明選專攻計算機科學與工程 2002年由美國回港

是次被選定為創校校長的倪明選，專攻計算機科學與工程，在美國普渡大學取得電機及計算機工程博士學位，加入科大前是美國密歇根州立大學計算機科學與工程系教授。

他在2002年加入科大，擔任計算機科學及工程系系主任，並在2010至2014年間晉升為霍英東研究院院長和校長特別助理。他2006至2014年間兼任科大多間研究所的所長，2015至2019年曾到澳門大學任學術副校長，至2019年回歸科大，出任首席副校長。

港科大（廣州）校園的設計構思圖。 （KPF提供)

倪明選國際學術界獲多個獎項，如2009年獲中國計算機學會頒授海外傑出貢獻獎、2011年獲國務院頒授國家自然科學獎(二等獎)。而在2006至2011年間，倪獲國家科技部委任為國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)的首席科學家。

史維：倪明選是實現「港科大一體，雙校互補」的最理想人選

科大校董會主席廖長城形容，科大過去兩年飽受全球疫症與其他挑戰影響，倪明選在引領科大向創新教學前行上發揮重大作用，加上對方擁豐富行政經驗，有信心他能帶領港科大（廣州）在大灣區培育人才，為整個地區的技術發展和改進作貢獻。

科大校長、港科大（廣州）理事會主席史維更形容，倪明選是帶領港科大廣州分校實現「港科大一體，雙校互補」願景的最理想人選，多年來對科大貢獻良多，相信科大成員會支持他的新工作。